café Quinta edição do festival "Eu Amo Café" conta com a participação de 31 cafeterias O evento acontece de 5 de outubro até 2 de novembro

Completando cinco anos, o festival "Eu Amo Café" 2025 está confirmado para acontecer de 5 de outubro a 2 de novembro. Com circuito realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (ASCAPE), o evento conta com a participação de 31 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte.

Uma das propostas do festival é trazer uma preparação diferente do café em cada edição para harmonizar com um doce. Desta vez, é o café filtrado. Assim, cada cafeteria participante do festival vai trazer sua versão de café filtrado com uma criação doce, chamada de “Dupla dos Sonhos”.

O dueto custará R$ 32,90, sendo o mesmo valor em todos os estabelecimentos. Do Recife, participam: 81 Coffee Co, A Vida é Bela, Borsoi, Café com dengo, Café Jardim, Casa Mendez, Castigliani, Celeste Café, Ernest, Furdunço Café e Cultura, Fuso Café, Kaffe (Boa Viagem e Espinheiro), Livraria da Praça, O melhor cantinho da cidade, Palatsi (Aurora e Ilha do Leite), Pingo Arte Café, Pramuê Café e Tal, Pure Cafés Especiais, Roasters Cafés e Santa Clara (Graças e Parnamirim).

Já Olinda conta com quatro participantes: Olinda Café, Xêro, Zoco Café e Zoco Mirante. De Jaboatão dos Guararapes, integram o festival Fridda Café e Nouve. E representando o agreste pernambucano, Arte Café, de Gravatá, e Takwary, de Taquaritinga do Norte.

Serviço:

Quando: 5 de outubro até 02 de novembro

Onde: Diversas cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte

Valor da Dupla dos Sonhos (café + doce): R$ 32,90

Mais informações em @euamocafefestival

*Com informações da assessoria de imprensa

