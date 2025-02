A- A+

Gastronomia Quiosque 51, em Boa Viagem, recebe Léo Bastos para o projeto Noite do Chef Produção especial acontece na quinta-feira (6), com opção de prato principal e sobremesa

O Quiosque 51, em Boa Viagem, receberá o chef Léo Bastos, na quinta-feira (6). O cardápio tratá de destaque o arroz de pato com chutney de maçã verde.

No prato, o arroz é cozido no caldo do próprio pato, mais bacon, calabresa, alho-poró, vinho tinto e toque de pimenta de cheiro, cebolinha e tomates confitados.

De sobremesa, mini tartelette de abacaxi com hortelã – massa crocante francesa com recheio cremoso de abacaxi e geleia de abacaxi com hortelã.

O valor da reserva para o prato principal é de R$ 60, com sobremesa opcional por R$ 15.

As reservas são antecipadas e estão disponíveis no link na bio do Instagram .

Serviço:

Data: 06 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Quiosque 51 – Orla de Boa Viagem, próximo ao Parque Dona Lindu

Valores: Prato principal: R$ 60,00 | Sobremesa: R$ 15,00

Instagram: @quiosque51

Veja também