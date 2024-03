A- A+

Gastronomia Quiosque de fast food saudável abre no Shopping Riomar; confira as opções fit Novidade é assinada pela chef Karyna Maranhão

Quem já consome os produtos do Café KM, regado ao conceito de comidas fat e fit, agora conta com mais uma novidade assinada pela chef Kayna Maranhão. É a linha KM Fresh Food, que segue a tendência de comida rápida com ingredientes saudáveis.





Para destacar ainda mais essa produção, Karyna montou um quiosque exclusivo com produtos sem glúten, açúcar, lactose e veganos, incluindo itens doces e salgados, no ponto localizado ao lado café KM, no piso térreo, próximo à entrada principal do RioMar Recife.

Quem já consumia no café já se deparava com produções saudáveis e fáceis de levar. Destaque para a geladeira de saladas montadas no estilo "take away". Esses itens agora ganham mais espaço no novo quiosque, com destaque para brigadeiros, saladas, salgados, refeições e drinques. Tudo pra comer sem culpa.

No esquema "to go", o cardápio do KM Fresh Food terá pratos leves como saladas (R$ 26) de Frango com Batata doce, Salpicão, Mexicana ou Cottage. Outras opções são os Escondidinhos (R$ 28) de frango com batata-doce ou macaxeira com carne de sol. Vale ainda conferir fatias de bolos lowcarb (R$ 26) de castanha, coco, Ninho com frutas vermelhas, entre outras pedidas.



Serviço:

KM Fresh Food

RioMar Recife

Instagram: @kmfreshfood

Cardápio:aqui

