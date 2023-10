A- A+

negócios Ranking aponta lugares para beber se você não pode ir a um dos 50 melhores bares do mundo Mesma publicação que aponta os que estão melhor avaliados, World's 50 Best Bars, cita também os estabelecimentos que não estão na parte superior da lista

Digamos que você não consiga ir ao Licorería Limantour, na Cidade do México, ou ao Double Chicken Please, em Nova York - dois dos 50 melhores bares do mundo.

Não se preocupe, o World's 50 Best Bars elaborou uma segunda lista, menos badalada, com outros bares dessas cidades. Apesar do nome, a organização também classifica os 51-100 melhores bares do mundo, com base nos votos de 680 especialistas da área.

As novas entradas na lista de 51-100 melhores bares de 2023 incluem o Martiny's em Nova York, que ficou em 68º lugar, o Rayo (nº 72) e o Kaito del Valle na Cidade do México, além de outras 11 adições este ano. Dois bares brasileiros, o Tan Tan e o SubAstor, ambos em São Paulo, aparecem na 56ª e 58ª posições, respectivamente.

A lista, de propriedade da editora britânica William Reed Business Media, é observada de perto no setor. Por um lado, é uma honra - e um estímulo de marketing - apenas estar na lista, mas se um estabelecimento aparece nessa metade da lista, isso também significa que ele não está na metade superior.

Esse destino se abateu sobre o Manhattan, um bar de Cingapura que vem caindo lentamente na lista. Era o 11º em 2019, o 33º em 2021 e, este ano, caiu para o 63º lugar. Provavelmente, ele sofreu particularmente este ano porque o hotel que o abriga ficou fechado por um tempo para reforma.

O Attaboy, em Nova York, e o Kumiko, em Chicago, também saíram da lista dos 50 primeiros para ocupar lugares na classificação de 51 a 100.

Os críticos afirmam que essas listas podem ser influenciadas por estabelecimentos que gastam tempo e dinheiro para atrair eleitores. (Embora as listas de eleitores devam ser anônimas, os proprietários de bares e chefs dizem que acham que podem descobrir quais influenciadores, jornalistas ou bartenders podem estar votando).

Outros dizem que essas listas incentivam a inovação e garantem que os bares não descansem sobre os louros.

Confira o ranking dos bares que ficaram na segunda parte da lista em 2023

51. Danico, Paris

52. Lady Bee, Lima

53. The Bellwood, Tokyo

54. Lyaness, London

55. Vesper, Bangkok

56. Tan Tan, São Paulo

57. Attaboy, New York

58. SubAstor, São Paulo

59. 28 HongKong Street, Singapore

60. Arca, Tulum, Mexico

61. Byrdi, Melbourne

62. Hero Bar, Nairobi

63. Manhattan, Singapore

64. Nutmeg & Clove, Singapore

65. El Gallo Altanero, Guadalajara, Mexico

66. Tropic City, Bangkok

67. Sidecar, New Delhi

68. Martiny’s, New York

69. Ergo, Dubai

70. Barro Negro, Athens

71. Penicillin, Hong Kong

72. Rayo, Mexico City

73. Civil Liberties, Toronto

74. Hope & Sesame, Guangzhou, China

75. Bar Cham, Seoul

76. Swift, London

77. Velvet, Berlin

78. Analogue Initiative, Singapore

79. High Five, Tokyo

80. La Sala de Laura, Bogotá

81. Kaito del Valle, Mexico City

82. Kumiko, Chicago

83. Native, Singapore

84. Svanen, Oslo

85. Camparino in Galleria, Milan

86. Nouvelle Vague, Tirana, Albania

87. Ruby, Copenhagen

88. Red Frog, Lisbon

89. Thunderbolt, Los Angeles

90. Mirror Bar, Bratislava, Slovakia

91. Maison Premiere, New York

92. Donovan Bar, London

93. Tjoget, Stockholm

94. Sin + Tax, Johannesburg

95. Schofield’s, Manchester, UK

96. Lost & Found, Nicosia, Cyprus

97. Darkside, Hong Kong

98. The Bar in Front of the Bar, Athens

99. Employees Only, New York

100. Artesian, London

