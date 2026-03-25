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50 BEST 2026 Ranking revela os 50 melhores restaurantes da Ásia; veja quais são os destaques O restaurante The Chairman, em Hong Kong, foi eleito o melhor restaurante do continente

Os 50 melhores restaurantes da gastronomia asiática foram eleitos pelo ranking do Asia's 50 Best Restaurants 2026. A cerimônia de premiação aconteceu em Hong Kong, nesta quarta-feira (25), com o restaurante local The Chairman anunciado como o grande vencedor, retomando o título de melhor restaurante do continente, sendo esta a primeira vez que ocupa o topo do ranking desde 2021.

Novidades

Neste ano, o ranking totalizou restaurantes de 17 cidades diferentes da Ásia, tendo pela primeira vez, três novas cidades entrando na classificação do top 50. O Naar, em Kasauli (n°30), o Au Jardin, em Penang (n°39), e o Ru Yuan, em Hangzhou (n°10), que estreou diretamente na 10ª posição, com a entrada mais alta da premiação.



O Lamdre, em Pequim, foi o destaque de maior ascensão, subindo 33 posições para ocupar o 17º lugar. A lista de 2026 também contou com oito novos estabelecimentos e o retorno de outros quatro locais ao ranking.

Bangkok dominante

A cidade de Bangkok consolidou sua força gastronômica ao liderar o Asia's 50 Best Restaurants 2026 com nove restaurantes, superando cidades como Tóquio (7), Hong Kong, Seul e Singapura (6 cada). Dentre os estabelecimentos que compõem o grupo da capital tailandesa, estão Gaggan (n°3), Nusara (n°5) e Ms. Maria & Mr. Singh (n°27).



Como funciona

Aquele momento de matar a curiosidade dos entusiastas de rakings gastronômicos. No caso do Asia's 50 Best Restaurants, são 350 especialistas do setor, entre críticos de gastronomia, chefs, donos de restaurantes e gastrônomos experientes em viagens, com uma representação equilibrada entre homens e mulheres, segundo a organização.

Cada jurado vota em dez restaurantes (por ordem de prioridade), sendo pelo menos quatro desses votos destinados a estabelecimentos localizados fora do país ou região de residência do votante. Além disso, o especialista elege as melhores experiências sem um critério definido para o melhor, apenas precisa ter comido nos restaurantes indicados nos últimos 18 meses.

Todo o processo de votação é mantido em sigilo até o anúncio oficial da lista e os jurados não podem votar em restaurantes dos quais sejam proprietários ou tenham interesse comercial nos estabelecimentos.

O Asia's 50 Best Restaurants divide o continente em sete regiões: Índia e Subcontinente; Sudeste Asiático (Sul); Sudeste Asiático (Norte); Hong Kong, Taiwan e Macau; China Continental; Coreia; e Japão



Confira a lista completa do Asia's 50 Best Restaurants 2026 (1-50):

1. The Chairman, Hong Kong

2. Wing, Hong Kong

3. Gaggan, Bangkok

4. Mingles, Seul

5. Nusara, Bangkok

6. Meet the Bund, Xangai

7. Chef Tam's Seasons, Macau

8. Gaggan at Louis Vuitton, Bangkok

9. Ling Long, Xangai

10. Ru Yuan, Hangzhou

11. Fu He Hui, Xangai

12. Sorn, Bangkok

13. La Cime, Osaka

14. Onjium, Seul

15. Masque, Mumbai

16. Sézanne, Tóquio

17. Lamdre, Pequim

18. Sühring, Bangcoc

19. Odette, Singapura

20. Seroja, Singapura

21. Sazenka, Tóquio

22. Logy, Taipé

23. Born, Singapura

24. Neighborhood, Hong Kong

25. Potong, Bangkok

26. Eatanic Garden, Seul

27. Ms. Maria & Mr. Singh, Bangkok

28. Maz, Tóquio

29. 102 House, Xangai

30. Naar, Kasauli

31. Florilège, Tóquio

32. Estro, Hong Kong

33. Myoujyaku, Tóquio

34. Crony, Tóquio

35. Caprice, Hong Kong

36. Le Du, Bangkok

37. Narisawa, Tóquio

38. Les Amis, Singapura

39. Au Jardin, Penang

40. Labyrinth, Singapura

41. Mosu, Seul

42. August, Jacarta

43. Bium, Seul

44. Locavore NXT, Ubud

45. Nae:Um, Singapura

46. Mono, Hong Kong

47. Wana Yook, Bangkok

48. La Bourriche 133, Xangai

49. 7th Door, Seul

50. JL Studio, Taichung

Verifique a lista completa (1-100):

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