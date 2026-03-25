Ranking revela os 50 melhores restaurantes da Ásia; veja quais são os destaques
O restaurante The Chairman, em Hong Kong, foi eleito o melhor restaurante do continente
Os 50 melhores restaurantes da gastronomia asiática foram eleitos pelo ranking do Asia's 50 Best Restaurants 2026. A cerimônia de premiação aconteceu em Hong Kong, nesta quarta-feira (25), com o restaurante local The Chairman anunciado como o grande vencedor, retomando o título de melhor restaurante do continente, sendo esta a primeira vez que ocupa o topo do ranking desde 2021.
Novidades
Neste ano, o ranking totalizou restaurantes de 17 cidades diferentes da Ásia, tendo pela primeira vez, três novas cidades entrando na classificação do top 50. O Naar, em Kasauli (n°30), o Au Jardin, em Penang (n°39), e o Ru Yuan, em Hangzhou (n°10), que estreou diretamente na 10ª posição, com a entrada mais alta da premiação.
O Lamdre, em Pequim, foi o destaque de maior ascensão, subindo 33 posições para ocupar o 17º lugar. A lista de 2026 também contou com oito novos estabelecimentos e o retorno de outros quatro locais ao ranking.
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Bangkok dominante
A cidade de Bangkok consolidou sua força gastronômica ao liderar o Asia's 50 Best Restaurants 2026 com nove restaurantes, superando cidades como Tóquio (7), Hong Kong, Seul e Singapura (6 cada). Dentre os estabelecimentos que compõem o grupo da capital tailandesa, estão Gaggan (n°3), Nusara (n°5) e Ms. Maria & Mr. Singh (n°27).
Como funciona
Aquele momento de matar a curiosidade dos entusiastas de rakings gastronômicos. No caso do Asia's 50 Best Restaurants, são 350 especialistas do setor, entre críticos de gastronomia, chefs, donos de restaurantes e gastrônomos experientes em viagens, com uma representação equilibrada entre homens e mulheres, segundo a organização.
Cada jurado vota em dez restaurantes (por ordem de prioridade), sendo pelo menos quatro desses votos destinados a estabelecimentos localizados fora do país ou região de residência do votante. Além disso, o especialista elege as melhores experiências sem um critério definido para o melhor, apenas precisa ter comido nos restaurantes indicados nos últimos 18 meses.
Todo o processo de votação é mantido em sigilo até o anúncio oficial da lista e os jurados não podem votar em restaurantes dos quais sejam proprietários ou tenham interesse comercial nos estabelecimentos.
O Asia's 50 Best Restaurants divide o continente em sete regiões: Índia e Subcontinente; Sudeste Asiático (Sul); Sudeste Asiático (Norte); Hong Kong, Taiwan e Macau; China Continental; Coreia; e Japão
Confira a lista completa do Asia's 50 Best Restaurants 2026 (1-50):
1. The Chairman, Hong Kong
2. Wing, Hong Kong
3. Gaggan, Bangkok
4. Mingles, Seul
5. Nusara, Bangkok
6. Meet the Bund, Xangai
7. Chef Tam's Seasons, Macau
8. Gaggan at Louis Vuitton, Bangkok
9. Ling Long, Xangai
10. Ru Yuan, Hangzhou
11. Fu He Hui, Xangai
12. Sorn, Bangkok
13. La Cime, Osaka
14. Onjium, Seul
15. Masque, Mumbai
16. Sézanne, Tóquio
17. Lamdre, Pequim
18. Sühring, Bangcoc
19. Odette, Singapura
20. Seroja, Singapura
21. Sazenka, Tóquio
22. Logy, Taipé
23. Born, Singapura
24. Neighborhood, Hong Kong
25. Potong, Bangkok
26. Eatanic Garden, Seul
27. Ms. Maria & Mr. Singh, Bangkok
28. Maz, Tóquio
29. 102 House, Xangai
30. Naar, Kasauli
31. Florilège, Tóquio
32. Estro, Hong Kong
33. Myoujyaku, Tóquio
34. Crony, Tóquio
35. Caprice, Hong Kong
36. Le Du, Bangkok
37. Narisawa, Tóquio
38. Les Amis, Singapura
39. Au Jardin, Penang
40. Labyrinth, Singapura
41. Mosu, Seul
42. August, Jacarta
43. Bium, Seul
44. Locavore NXT, Ubud
45. Nae:Um, Singapura
46. Mono, Hong Kong
47. Wana Yook, Bangkok
48. La Bourriche 133, Xangai
49. 7th Door, Seul
50. JL Studio, Taichung
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