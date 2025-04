Lucas Corazza e Morena Leite assinam jantares nos hotéis Nannai Muro Alto e Noronha; saiba quando

A- A+

Leia também

• Pegue dicas de como harmonizar os pratos da Semana Santa com vinho; profissional explica

• Páscoa à moda pernambucana: mestre Vitalino vira chocolate na Confeitaria do Oliveira

• Páscoa no Recife: confira dicas de ovos criativos e elegantes para presentear na Semana Santa

O mês de abril será bem movimentado na rede Nannai. Tendo como cicerone o chef Fernando Pavan, as duas unidades do grupo de hospedagem de luxo - em Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco, e em Fernando de Noronha, vão realizar duas edições do evento Nannai Harmonniza.

Em Muro Alto

No dia 18 de abril, O Nannai Harmonniza vai receber o chef confeiteiro Lucas Corazza, com menu exclusivo desenvolvido junto a Fernando Pavan.

Com certeza, quem acompanha os talent-shows de gastronomia deve ter visto pelo menos uma das participações de Corazza como jurado dos programas "Que Seja Doce" e "Quanto Vale Esse Doce", do GNT. Corazza é um dos mais famosos profisisonais de confeitaria do Brasil.

Já no dia 19, sábado, acontece oSintonniaAl Mare. Das 13h às 16h, exslucivamente para hóspedes, o hotel oferece degustações de vinho e chocolates daMiroh, marca conhecida pelo desenvolvimento de produtos de forma artesanal.

Enquanto isso,

em Noronha

A programação do Nannai Noronha, hotel que fica encrustado no Sueste, no dia 18 de abril, será oferecido um menu degustação de cinco etapas inspirado na Páscoa, enquando no dia seguinte a experiência SintonniaAl Mare será a atração, entre 13h às 16h.

No dia 25 de abril é a vez de o chef executivo do grupo Fernando Pavan receber a chef Morena Leite, do restaurante Capim Santo, para um jantar a quatro mãos harmonizado com champanhe VeuveClicquot.

Os jantares Nannai Harmonniza são abertos ao público mediante reserva.

SERVIÇO

Nannai Muro Alto - Rua Beira Mar, S/N, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca - PE

Reservas: (81) 98132-3974 (Whatsapp)

18 de abril -NannaiHarmonniza: Fernando Pavan recebe Lucas Corazza - R$ 380 por pessoa

19 de abril -SintonniaAl Mare Muro Alto -R$ 370 por pessoa

Instagram: @nannairesortespa

Nannai Noronha - Rod. BR-363, Vila Do Sueste, Fernando de Noronha - PE

Reservas: (81) 98690-0903 (Whatsapp)

18 de abril - Menu degustação de Páscoa noTiaTê- R$ 580 por pessoa (boas-vindas com uma taça de espumante Nannai)

19 de abril -SintonniaAl Mare Noronha - R$ 450 por pessoa

25 de abril - Nannai Harmonniza:Fernando Pavan recebe Morena Leite - R$ 580 (harmonização comVeuveClicquot) por pessoa

Instagram: @nannainoronha

Veja também