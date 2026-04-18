Belcanto, de José Avillez, é sinônimo de criatividade e respeito às tradições portuguesas

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LISBOA (PORTUGAL) - Ser criativo em um cenário absolutamente devotado às tradições. Esse foi o melhor dos "pecados" cometidos pelo chef português José Avillez.



Natural de Cascais, no litoral do seu país, Avillez é responsável direto pela reconfiguração do mercado de restaurantes de Portugal, mesmo que, à época da abertura do Belcanto, tenha enfrentado uma onda de resistência a mudanças - e o nome mais conhecido de Portugal para além das fronteiras.



Sem exagero.



Avillez colocou Portugal no mapa da gastronomia contemporânea sem se desvirtuar das suas raízes, que pulsam elegantemente em seus menus, provando que é possível criar e inovar a partir de um repertório tradicional ao qual o seu povo sempre teve grande apego.

O Belcanto sustenta duas estrelas no Guia Michelin. Foto: Grupo José Avillez/Divulgação

No Belcanto, aquilo que procuro fazer é mostrar que a cozinha portuguesa pode estar ao mais alto nível da gastronomia mundial sem perder identidade, emoção e verdade. Interessa-me criar uma experiência que una técnica, sensibilidade, memória e surpresa, mas sempre com raízes muito fundas em Portugal. Quero que quem se sente à mesa perceba que a nossa cozinha tem profundidade, sofisticação e personalidade próprias. E quero também passar a ideia de que a excelência não é apenas talento ou criatividade: é trabalho diário, consistência, detalhe, rigor e uma enorme vontade de cuidar dos outros", fala Avillez, com exclusividade à Folha de Pernambuco.



Em recente viagem ao país, pude revisitar sua casa principal, o restaurante Belcanto, que hoje ocupa o casarão 10A da Rua Serpa Pinto no coração do Chiado, e tive uma sensação muito boa de que o seu rumo segue sendo ir adiante, nunca estacionar.



Estive lá pela primeira vez em 2018, ainda em outro endereço, e a criatividade elegante de Avillez já impressionava.



Hoje, o Belcanto, inaugurado em 2012 - quando já arrematou a sua primeira estrela no Guia Michelin - sustenta duas estrelas, mais três sóis no Guia Repsol e a 42ª posição na lista The World´s 50 Best Restaurants 2025 e se um carro fosse, seria uma Ferrari lisboeta. É um restaurante maduro em todos os sentidos e já deveria ter sido contemplado com a terceira estrela.

O restaurante de Avillez dispõe de menu degustação e à la carte. Foto: Grupo José Avillez/Divulgação

O menu

Sofisticado e, ao mesmo tempo delicado, o Belcanto é recomendação certeira para quem busca uma experiência gastronômica que desafie a os sabores tradicionais sem desrespeitá-los.



As nuances portuguesas são transformadas em criações autorais sem a dramaticidade do fado. Ou seja. O processo criativo de Avillez desemboca em composições leves.



O cozido à portuguesa é oferecido em caldo com couve e lírio. O feijão branco, ingrediente potente estimado pelas bandas de lá, se reúne à enguia defumada e ao dumpling.



O lavagante azul, semelhante a uma lagosta, só que com pinças maiores, vai na brasa, mais tutano, marcando o encontro do mar com terra com uma baita nobreza.



Única carne vermelha do atual menu degustação, o pato vem com cenourinhas cozidas. A refeição é finalizada com pão de ló úmido em folha de figueiras, sorvete e lâminas de trufas negras.



Aqui, antes de dar colheradas nesse ícone da doçaria lusa, o serviço de empratamento é um balé à parte.

Os Três Porquinhos inspiram sobremesa. Foto: Grupo José Avillez/Divulgação

Em uma mesa separada, o pão de ló é retirado de dentro de panelas de cobre às colheradas, levado a um prato fundo, recebe mais uma colherada de sorvete - que chega porcionado individualmente - e, por fim, a trufa é ralada sobre a sobremesa completa.



O serviço cuidadoso, ora minimalista, ora com toques cênicos, é outro ponto alto do Belcanto. A hospitalidade, nitidamente, caminha junto à cozinha.

Hoje, sinto um restaurante mais sólido, mais consciente de si próprio e mais depurado. A cozinha está mais afinada, mais precisa, mais livre de ruído, e a hospitalidade também evoluiu muito. Tornou-se mais natural, mais elegante e mais personalizada. No Belcanto, o objetivo nunca foi apenas servir grandes pratos, foi sempre criar uma experiência completa, onde cozinha e sala falam a mesma linguagem. E essa ligação entre rigor e calor humano é, para mim, uma das maiores conquistas destes anos", celebra o chef.

SERVIÇO

Belcanto

Onde: Rua Serpa Pinto, 10 A, 1200-445, Chiado, Lisboa, Portugal

Informações: www.belcanto.pt e [email protected]

Instagram: @belcanto_joseavillez

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