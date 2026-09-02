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SALVADOR Alex Atala, Mara Salles e Luiz Américo Camargo assinam jantar no Amado, em Salvador Chefs e jornalista e padeiro vão rememorar o manifesto "Laboratório de Cozinha Brasileira"

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Dando continuidade à programação de 20 anos do restaurante soteropolitano Amado, do chef Edinho Engel, no próximo dia 15 de setembro, ele e o chef residente Danilo Fernandes irão receber o trio Alex Atala (D.O.M.), Mara Salles (Tordesilhas) e Luiz Américo Camargo (padaria Na Janela) para relembrar a discussão "Laboratório de Cozinha Brasileira", em 2006 - ano em que o restaurante Amado também nasceu.

Em mais um jantar "20 anos sendo Amado", o grupo de cozinheiros vai celebrar o momento que promoveu a discussão sobre a identidade e os caminhos da gastronomia nacional.

O jantar de aniversário duplo ainda terá o sommelier Manoel Beato assinando uma harmonização exclusiva dos vinhos.

O menu

A noite vai começar com pão de nozes e multigrãos da padaria paulistana Na Janela com azeite, seguido por pastelzinho de angu com taioba e queijo da Mantiqueira, de Mara Salles, e por um crocante de queijo de cabra e gel de umbu do sertão baiano, de Edinho Engel e Danilo Fernandes.

Em seguida, é a vez de Mara Salles brilhar com ceviche de lulas com pimentas e ervas da Amazônia e a costelinha de porco com tucupi, jambu e farinha d’água.

Alex Atala vai servir prepara moela de tainha com caviar, galinha caipira com salada de maxixe e ervas frescas; e merengue, suspiros e morangos com manjericão, sal e azeite.

A dupla do Amado, Edinho e Danilo, também fará o vermelho em folha de bananeira, acompanhado de farofa úmida de camarão, banana e alcaparras.

Edinho Engel e Danilo Fernandes são os chefs à frente da gastronomia do Amado, em Salvador. Fotos: Divulgação

O que foi o "Laboratório na Cozinha"?

Em setembro de 2006, o suplemento de gastronomia Paladar, do jornal O Estado de S. Paulo, publicou uma edição batizada de “Laboratório de Cozinha Brasileira”.

O editorial reuniu ideias, receitas e reflexões desenvolvidas por Alex, Edinho e Mara, declarando a “independência” da cozinha brasileira, algo como um manifesto defendendo o reconhecimento da existência de uma gastronomia brasileira, a valorização de ingredientes locais, a compreensão das diferentes tradições regionais e a aproximação entre chefs, cozinheiros e pesquisadores.



Luiz Américo Camargo era o então editor-executivo e um dos fundadores do Paladar.

Já passaram pelo Amado

A comemoração pelos 20 anos do Amado começou em março com Filipe Rizzato, chef do Palácio Tangará. Em julho, foi a vez da “Cozinha de Produto” com Rafa Costa e Silva, do Lasai, e Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem.

Em agosto, Edinho e Danilo receberam Emmanuel Bassoleil, chef do Skye, do Hotel Unique, e Oscar Bosch, do Tanit, para o jantar “Brasil Mediterrâneo”.

SERVIÇO

Jantar "20 anos sendo Amado"

Edição: Laboratório de Cozinha Brasileira com Alex Atala, Luiz Américo Camargo e Mara Salles

Quando: 15 de setembro, às 20h

Onde: Restaurante Amado - rua Lafayete Coutinho, 660, Comércio, Salvador (BA)

Valor: R$ 480 por pessoa

Harmonização Amado: R$ 330 por pessoa

Seleção do sommelier convidado Manoel Beato: R$ 430 por pessoa

Instagram: @restauranteamado

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