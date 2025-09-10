A- A+

vinho Noite de Vinhos Naturais movimenta os restaurantes Voar e Arvo; saiba mais Eventos serão nos dias 11 e 12 de setembro, com a participação do enólogo Carlos Sanabria

Nos próximos dias 11 e 12 de setembro, o chef Pedro Godoy e o empresário Eduardo Freyre, fundadores dos restaurantes recifenses Arvo e Voar, promovem dois jantares harmonizados batizados de Noite de Vinhos Brasileiros.

A ação reforça a nova fase do grupo de não somente investir em cartas mais elaboradas como em apostar na enologia brasileira orgânica e natural.

À frente dos jantares harmonizados estará o enólogo e produtor de vinhos, já parceiro do grupo, Carlos Sanabria, que servirá os vinhos da sua vinícola Sanabria Vinhos, da região de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. “Vinificamos com amor” é o lema de Sanabria.



No Voar

O jantar do Voar, 11, terá apenas 30 vagas e é uma boa oportunidade para aproveitar a criatividade do chef Pedro Godoy, conhecido pelo primor técnico e autoralidade em cozinha brasileira.

O menu terá seis etapas e está disponível por 450 reais, incluindo todas as harmonizações.

No Arvo

Já na sexta-feira, 12, no Arvo, no bairro do Torreão, que já tem uma carta de vinhos 100% formatada com rótulos nacionais, o encontro Noite de Vinhos Naturais será mais informal, não havendo menu fechado, mas com pratos exclusivos de Godoy e, obviamente, com Sanabria orientando as harmonizações.

“Queremos que cada taça traga à tona a história e o sabor do produtor, de diversos lugares do Brasil”, ressalta Alysson Arlan, sommelier dos dois restaurantes.

“Aproximadamente 70% da seleção de vinhos do Arvo é formada por vinhos naturais, provenientes de produtores que respeitam a natureza e praticam uma intervenção mínima”, explica Alysson.

O jantar regado a vinho ainda contará com o som da banda King Off the Jazz.

*Com informações da assessoria de imprensa



SERVIÇO

Noite de Vinhos Brasileiros

Onde: restaurantes Voar (rua Baltazar Pereira, 130, Boa Viagem) e Arvo (rua Djalma Farias, 170, Torreão)

Quando: 11/09 (Voar) e 12/09 (Arvo)

O jantar harmonizado será servido apenas no Voar - com 6 etapas e harmonização com vinhos Sanabria - R$ 450

Instagram: @voarrestaurante.ar e @arvorestaurante.ar

