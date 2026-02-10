A- A+

Carnaval 2026 Brûlée funcionará normalmente nos dias de Carnaval com cardápio completo; saiba mais Casa oferece variedade de sobremesas clássicas e pratos quentes de Claudemir Barros

O café, restaurante e confeitaria Brûlée vai funcionar normalmente nos dias de Carnaval, com horários que atendem pré e pós-folia.

A casa é conhecida por vender sobremesas clássicas sob consultoria do renomado confeiteiro Diego Lozano e execução da chef Grazielly Rolim, e pela cozinha quente do chef pernambucano Claudemir Barros.

Na operação matriz, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, além do brunch, o café da manhã é servido das 7h às 11h30, com destaque para os combos fartos:



Combo Conexão Paris (R$ 79), com croissant com queijo brie, ovos com bacon, parfait cremoso com chia, bolo do dia, mais café filtrado ou suco;

Combo Brûlée Do Sertão (R$ 39), que traz minicuscuz, junto com queijo de coalho grelhado, supreme recheado com charque desfiado, requeijão, tomate confitado e crispy de cebola, mais manteiga.

Em Boa Viagem

Já no Brûlée do Parque Gourmet, no Shopping Recife, em Boa Viagem, o brunch começa às 11h, entregando clássicos europeus revisitados, como o sanduíche croque madame (R$ 40) e a francesinha (R$ 55), preparada com croissant na chapa, em vez do pão de forma da versão original, que é recheado com escalope de filé e linguiça gratinados com queijo muçarela, finalizado com molho da casa e ovo estalado.

Também compõem o cardápio ao longo do dia entradas e pratos principais, como o carré de cordeiro (R$ 119), grelhado, com molho roti, servido com purê de inhame e maçã, e envolto em farofa crocante de ervas. Disponível apenas na unidade da Zona Sul.

Nas Graças, a dica é o camarão crocante (R$ 75), preparado ao agridoce de gorgonzola e manga com risoto de açafrão.

As sobremesas, um dos pontos altos da rede, estão disponíveis o dia todo, com itens de vitrine, e preparo da cozinha.

SERVIÇO

Brûlée Pâtisserie, Bistrô & Café

Onde: Parque Gourmet no Shopping Recife

Funcionamento: segunda a quinta, 11h às 23h; sexta e sábado, 11h à meia-noite; domingos e feriados, 11h30 às 22h

Unidade Zona Norte

Onde: Casarão Toyolex - Av. Rui Barbosa, 1105, Graças

Funcionamento: terça a domingo, das 7h às 22h

Café da manhã e brunch: das 7h às 11h30

Instagram: @brulee.recife

*Com informações da assessoria de imprensa

