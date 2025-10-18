Pía Salazar, do Equador, faz história na confeitaria mundial; saiba mais
Profissional acredita que país natal pode ter uma confeitaria com DNA próprio
QUITO (EQUADOR) - Um 'google' rápido e o nome de Pía Salazar aparece nos principais resultados quando o assunto é confeitaria. Pía, além de competentíssima profissional, é um amor de pessoa, vez por outra desembarca no Brasil para assinar collabs em restaurantes de colegas queridos, junto ao marido e sócio Alejandro Chamorro.
E a cada incursão em território brasuca, Pía identifica um repertório comum entre seu país natal e o Brasil.
O coco é um desses conectores entre as duas culturas, apesar de distantes geograficamente.
"A" confeiteira
Tímida, Pía reverte o seu olhar reservado em preciosismo técnico e criatividade, que tem impressionado público e crítica especializada. A pasteleira tem levado todas as premiações mais importantes do mundo no setor.
Uma das mais prestigiosas é a recente La Liste 1000. A lista francesa destacou a sua confeiteria Pía Cocina Dulce, vizinha ao restaurante Nuema, como "Abertura do Ano", em 2025, na categoria La Liste Pastry Awards. Este ano ainda Salazar foi eleita a melhor chef confeiteira pelo The Best Chef Awards, entre tantas outras distinções nos últimos anos.
Acho que consegui despertar a sua curiosidade, caro leitor, com essa, praticamente, carta de recomendação. Vamos ao que interessa. Os doces de Pía.
Em sua confeitaria-café-cowork, o layout salta aos olhos e alerta que ali é um lugar diferente para os padrões de Quito: clean, leve, contemporâneo. Esteticamente orgânico.
Nas vitrines residem os folhados moldados à perfeição, com voltas milimétricas, feitos com farinhas de produtores andinos, recheados com creme confeiteiro, chocolates de origem preto e branco, tocte (fruto seco andino), delicado creme de goiaba, banana - fruta apreciadíssima por lá e disponível em um sem-fim de tipos.
Ainda mais chocolate, insumo astro por motivos óbvios, bolo com farinha de amêndoas, baunilha, arroz de leite e morangos.
Mais torta de maçã com crème brûlèe, canela amazônica e água de laranjeira.
A torta de goiaba é campeã de pedidos, dividindo o prpotagonismo com os pães recheados com frutas da temporada.
Como um trabalho fora da Europa, o grande berço do setor, sobretudo sendo na América do Sul, vem angariando tanto holofote?
Certamente da forma como Pía 'starta' o seu processo criativo. Segundo a confeiteira, suas principais inspirações criativas surgem da despensa natural do seu país natal e sua biodiversidade.
"Espero que com o tempo tenhamos uma confeitaria equatoriana de identidade própria. A gente caminha para que isso aconteça, mas depende de um esforço que depende de muitos eixos", analisa a confeiteira.
Que continua. "Existem pasteleiros muito bons no Equador, mas precisamos que nos conectar com nossos produtos, aqueles com mais identidade gastronômica", defende Pía Salazar.
Ou seja. Como se diz no Brasil, Pía acredita no seu seu axé, ou melhor, no axé do Equador, que vem revelando um painel gustativo muito instigante.
*A jornalista viajou a convite de Pía salazar e Alejandro Chamorro através da Agência Síbaris
SERVIÇO
Pia Cocina Dulce
Onde: Rua Bello Horizonte com Coruña, Quito, Equador
Instagram: @pia_cocinadulce