Senac Recife oferece Curso de Bartender; saiba como se inscrever

Para auxiliar quem quer ingressar no mercado de trabalho em food service, especialmente no nicho de coquetelaria, o Senac Pernambuco, via unidade Recife, abriu duas turmas para o Curso de Bartender, que já está com inscrições abertas - 28/07 a 26/11 e 06/08 a 14/10.

A formação prepara profissionais para atuarem em bares, restaurantes, eventos e outros espaços que demandam atendimento especializado em bebidas.

O programa

Durante o curso, os participantes desenvolverão habilidades fundamentais como organização do espaço de trabalho, controle de estoque, boas práticas na manipulação dos alimentos, atendimento ao público e a criação de coquetéis clássicos e autorais.

A formação também enfatiza a importância do comportamento profissional e da postura ética no atendimento, aspectos indispensáveis para se destacar no setor.

SERVIÇO

Curso de Bartender

Quando: 28/07 a 26/11 ou 06/08 a 14/10

Aulas pela manhã ou à noite

Onde: Senac Recife - Av. Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife

Investimento: 6x de R$ 77,84 (turma 1) e 12x de R$ 56,67 (turma 2)

Inscrições aqui

Mais informações: (81) 3413-6666

Com informações da assessoria de imprensa

