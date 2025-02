A- A+

CARNAVAL 2025 Carnaval Olinda 2025: confira roteiro de casas que oferecerão day use para os foliões Há opções com comida e bebida inclusas, há apenas com day use com open bar e atrações musicais

Essas dicas são para você, folião que não abre mão de algum conforto em meio ao sobe e desce das ladeiras de Olinda durante os quatro dias de Carnaval, ainda mais com a temperatura batendo recordes nos termômetros locais.



Selecionamos alguns serviços de day use no Sítio Histórico da Marim dos Caetés, com opções incluindo open bar, outras, com atrações musicais, outras com open food, confira e boa festa!

Casa Nassau

Instalada ao lado da Igreja do Bonfim, a Casa Nassau terá day use com open bar de sábado a terça de Carnaval, além de área de desacanso, espaço para maquiagem e copo personalizado. O open bar vai ofecer 10 bicos de chope, caipirinha, caipifruta, água, refrigerante, gin, vodca e uísque. Diariamente, uma programação musical própria com orquestra de frevo, samba e DJ. Haverá cardápio de petiscos à venda. Preços: a partir de R$ 199,99 (1 dia); Pacote Dupla Folia (segunda e terça - R$ 360); Pacote Nassau (4 dias) - R$ 720. À venda no site Evenyx. Onde: rua do Bonfim, 320, Carmo. Instagram: @casanassau



Casa Estação da Luz (Diogo Duarte/Divulgação) e Amp 213 (Divulgação): uma na Prudente de Moraes, a outra na rua do Amparo

Amp 213

A casa de eventos AMP 213 fica na rua do Amparo, uma das mais conhecidas do Sítio Histórico de Olinda, em frente à Bodega de Véio. De sábado a terça, das 8h às 18h, vai abrir com day use em que estarão inclusos café da manhã de boas-vindas, espaço kids e beauty care, área de descanso, wi-fi, além de programação diária com DJ, orquestra de frevo e bandas locais. Bebidas e alimentos não estão inclusos no valor, mas estarão disponíveis para compra no local. Um dos pontos altos da Amp 213 é o tamanho da casa - tem dois andares e um quintal quase 'infinito'. Preços: Individual - R$ 169 no Sympla; Casadinha (2 ingressos) - R$ 319 no OutGo; e Individual - R$ 159 no pix (os ingressos podem ser adquiridos pelo link da bio do Instagram: @amp213. Crianças até 6 anos não pagam ingresso. Onde: Rua do Amparo, 213, Amparo.

Casa Estação da Luz

Não poderia ser diferente. O espaço cultural mais movimentado do Sítio Histórico de Olinda, cujo embaixador é ninguém menos que Alceu Valença, terá day use com foco na programação musical. Todos os dias, de sábado a terça, das 10h às 17h, um line-up com artistas locais movimenta o casarão situado na Prudente de Moraes: maestro Oséas, Coco da Liberdade, Samba Soul Delas, maestro Babá com a saída do bloco Urso Maluco Beleza e Lavínia cantando Moraes Moreira com Otto e Jader, entre outras atrações.



Para matar a fome do folião, os chefs Cláudia Luna, Alex e Hugo estarão vendendo suas criações. As bebidas que serão comercializadas na CEL serão: cervejas Stella Artois, Corona e chope Brahma; drinques com Red Bull, drinques com Monin, uísque, gin, vinho, espumante e raspa-raspa com vodca. A Casa ainda vai oferecer estação Natura, para retocar a make, e uma área de relaxamento e podologia. Preços: a partir de R$ 200 (dia)

no site Sympla. Onde: rua Prudente de Morais, 313, Carmo. Instagram: @casaestacaodaluz

Bar do Amparo (Divulgação) e Donna Massa (Glória Colares/Divulgação)

Donna Massa

Em uma das principais ruas do Sítio Histórico de Olinda, a Donna Massa fará day use de sábado a terça de Carnaval, com open bar e open food. O serviço de bar terá Johnnie Walker Red Label, vodca Smirnoff, frisante, cerveja Heineken, gin Gordon´s, caipifruta, refrigerante e água. Será servido café da manhã regional, com pães, bolos, frios, frutas, sucos, cuscuz, inhame e macaxeira, entre outros itens, além de almoço com cozido, feijoada e massas. Preços: sábado (R$ 350); domingo (R$ 350); segunda (R$ 330) e terça (R$ 310). O pacote de 4 dias (1º a 4/3) tem 10% de desconto. Crianças até 6 anos não paga e de 7 a 14 anos têm 50% de desconto no acesso. Onde: rua de São Bento, 274, Varadouro. Reservas e informações: (81) 99852-5138 e @donnamassapizzaria



Bar do Amparo

Estrategicamente localizado nos Quatro Cantos, o Bar do Amparo vai oferecer day use, de 1º a 2/3, das 9h às 17h, com open bar que inclui cerveja, caipirinha, caipirosca, Pitú Remix, refrigerante e suco, copo personalizado e um kit feijoada. O espaço contará com lounge de descanso, estação de maquiagem e presença de DJ´s: Mau Lopes e Gilson Martins, além de Lu Maciel. Preços: a partir de R$ 210 (o dia); passaporte para os 4 dias (R$ 800) à venda no site Bilheteria Digital. Onde: rua do Amparo, 03, Amparo. Mais informações: (81) 99237-8822 e @bardoamparo



Alma Arte Café

É na ladeira mais íngreme de Olinda onde fica o Alma Arte Café que, pelo segundo ano, vai operar day use nos 4 dias de Carnaval. Além da localização privilegiada - pela Misericórdia passam os principais blocos e agremiações -, o espaço terá programação musical própria, com Lais Senna, Nego Thor, Orquestra de Bolso e Quinteto Violado, em dias alternados, e discotecagem de Paulinho Vintage - Circuito Radiola. Dentro do open bar estão inclusos: cervejas Heineken, Heineken Zero, Amstel, vodca Smirnoff, gin Gordon´s, uísque Johnnie Walker Red Label, drinques, água, refrigerante e suco.



Já no open food vai rolar menu do chef Alexsandro Silva: petiscos, caldinhos (feijoada, costela e frutos do mar), paçoquinha amendoim com charque, cachorro-quente, além de pratos quentes: arrumadinho, feijoada, galinhada e bobó, havendo sempre opção vegana. A partir das 15h, também será servida pizza. A casa vai oferecer espaço para descanso, loja de adereços e wi-fi. Preços: a partir de R$ 300 (dia) e R$ 1.080 (combo de 4 dias) no site Sympla. Onde: Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo. Mais informações: (81) 98303-8930 e @alma_arte_cafe



Pousada 4 Cantos

Um dos diferenciais do day use da Pousada 4 Cantos, além da localização na entrada dos Quatro Cantos, é a sua varanda de 27 metros, que serve de camarote para assistir às agremiações passando. Em esquema open bar e open food, o serviço será oferecido nos quatro dias de folia olindense, das 11h às 18h. O cardápio do folião será assinado pela chef Kika Costa, e incluirá lanches, saladas, pratos quentes e sobremesas.



Já o serviço de bar terá uísque 12 anos, vodca, caipirosca, caipirinha, gin, cerveja, refrigerante e água. Atrações musicais animam o público: Bateria Cabulosa e Kid Camaleão são algumas das atrações delas. Preços: a partir de R$ 350 à venda no site Evenyx ou nas unidades da Casa do Pará, Trois Barbearia e Ingresso Prime (RioMar Shopping). Onde: rua Prudente de Morais, 441, Carmo. Mais informações: (81) 99969-0141 e @pousada4cantos



Oficina do Sabor (Ed MAchado/Arquivo Folha de Pernambuco) e Alma Arte Café (Barney/Divulgação)



Oficina do Sabor

No dia 2 de março, César transforma o restaurante em um camarote vip, batizado de Casa Pernambuco, oferecendo serviço de day use luxuoso, com a sua já renomada gastronomia brasileira em sistema open food (café da manhã, almoço e sobremesa) e open bar de espumante, cerveja, caipifruta, caipirinha, uísque, gin, Aperol Spritz, café, água, refrigerante, suco de frutas e mentirosca (drinque sem álcool). Além de serviços de massagem, maquiagem e penteado em ambiente climatizado.



Já no dia 4, o restaurante vai realizar a Feijoada do Chef, com open bar de cerveja, caipifruta, caipirinha, refrigerante, suco de frutas, água e drinques com frutas, além de open food com almoço, sobremesa e serviço volante de petiscos variados. Ao fim do dia, o boneco gigante do chef César Santos desfilará ao som de orquestra de frevo, arrastando foliões pelas ladeiras de Olinda. Preços: dia 2 - R$ 588 e dia 4 - R$ 368 à venda diretamente no restaurante pelos números (81) 3429-3331 e (81) 99207-3524. Onde: Restaurante Oficina do Sabor - Rua do Amparo, 335, Amparo. Instagram: @oficinadosborpe



Casa PE no Carnaval

O espaço, assinado pela marca Barchef, fica praticamente em frente à Prefeitura de Olinda, um dos pontos de maior concentração de gente nos dias de folia. A capacidade do casarão é de 800 pessoas, vai oferecer banheiros climatizados, praça de alimentação, área de relaxamento e agenda de shows ao longo de todos os dias. Bateria Preto Velho de Olinda e Patusco estão entre as atrações da Casa PE. As bebidas serão comercializadas em 5 bares distribuídos por todo o imóvel. Preço: a partir de R$ 190 (dia) à venda no site www.casapenocarnaval.com.br. Onde: rua de São Bento, 200, Carmo. Instagram: @penocarnaval

Boucherie Marine

O casarão na entrada no Sítio Histórico de Olinda, pertinho da Praça do Carmo, das 9h às 16h, terá day use de sábado a terça, com open bar de cerveja Heineken, água e refrigerante. Cardápio de comida será vendido à parte. Preço: R$ 250 (dia) à venda no site www.boucheriemarine.com.br/eventos ou pelo número (81) 99246-8201. Onde: rua Prudente de Moraes, 168, Carmo (em frente à praça João Alfredo)



Veja também