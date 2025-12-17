A- A+

SEM ÁLCOOL Confira opções nutritivas e refrescantes de drinques sem álcool para o fim do ano Nutricionista recomenda o uso de frutas ricas em água e ingredientes cremosos, como leite de coco e abacate

Os drinques sem álcool já são presenças constantes em cartas de bares e restaurantes de todo o mundo. A tendência de beber menos alcoólicos segue crescendo, inclusive em casa.

Para quem está nesse fluxo, que tal seguir algumas dicas caseiras para fazer seus próprios mocktails em casa?

“Muitas opções industrializadas ou preparadas em bares têm alta quantidade de calorias, açúcar e sódio. Elas parecem leves, mas podem conter cafeína e álcool, exigindo mais água para serem metabolizadas”, explica a coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Janaiara Moreira Sebold Berbel.

A profissional também ressalta que o consumo de bebida alcoólica em altas temperaturas, sob exposição solar, pode ser perigosa.

“O álcool é diurético, leva à perda de líquidos e eletrólitos em um momento em que o corpo já está eliminando esses compostos pelo suor, o que acelera a desidratação. Também causa vasodilatação, provoca tontura, mal-estar e desmaios”, alerta Janaiara, que dá algumas dicas.

Dicas

Opções leves e nutritivas podem aliviar os dias quentes, segundo Janaiara, que orienta apostar em ingredientes que hidratam e repóem minerais.

“A água de coco é um isotônico natural. Quando combinada com frutas ricas em água, como a melancia, forma um drinque campeão”, destaca.

A nutricionista enfatiza que as frutas são as grandes aliadas do verão: melancia, morango, limão, abacaxi, maracujá e kiwi oferecem vitaminas, antioxidantes e alto teor de água.



Para dar um toque especial, vale incluir ervas como hortelã, manjericão, alecrim, gengibre, canela em pau e erva-cidreira que, além de sabor, trazem propriedades digestivas, anti-inflamatórias e calmantes.

Prefere uma bebida mais cremosa? Basta incluir iogurte natural, leite de coco ou mesmo polpa de abacate.

Como fazer?

Spritz de melancia e hortelã: amasse pedaços de melancia no fundo do copo, adicione gelo, suco de meio limão, folhas de hortelã e complete com água com gás

Limonada de gengibre e pepino: junte fatias de pepino, fatias finas de gengibre, suco de quatro limões e um litro de água gelada - adoce levemente com mel

Mocktail de abacaxi e coco: bata pedaços de abacaxi com água de coco e gelo - sirva com uma fatia de abacaxi para decorar

Chá gelado de pêssego e manjericão: prepare um chá verde, adicione pedaços de pêssego e folhas de manjericão e sirva gelado

*Com informações da assessoria de imprensa

