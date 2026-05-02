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GERO Restaurante Gero, em Salvador, é porto seguro em gastronomia e hospitalidade No térreo do Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves, casa abre para não hóspedes

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Salvador (BA) - Cidade mais visitada do Nordeste, Salvador vive um momento de glória quando o assunto é gastronomia. E, desde 2024, a rota do bem comer na capital soteropolitana ganhou um reforço e tanto: o delicioso restaurante Gero, que desembarcou no térreo do sofisticado Hotel Fasano - instalado num dos pontos mais conhecidos da cidade.



O Fasano ocupa o histórico prédio da antiga sede do jornal A Tarde, tombado Bem Cultural da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), em frente à emblemática Praça Castro Alves e ao lado do Cine Glauber Rocha.

Porto seguro

Massas excepcionais são a marca gastronômica do Gero. Foto: Divulgação

Sem erro

Marca casual do Grupo Fasano, o Gero Salvador, sob as hostes do chef Bahia Brito, há mais de 30 anos no Grupo, funciona no café da manhã, almoço e jantar, atende não somente hóspedes, mas também turistas passantes e a própria clientela soteropolitana.



Com DNA italiano, e foco em massas e proteínas executadas à excelência, a unidade baiana tem aqui e acolá um toque regional, integrando-se ao ethos local.



Pratos clássicos da rede Gero coabitam em harmonia com criações exclusivas da casa soteropolitana - é o caso do spaghettini com camarão ao molho de limão siciliano e o bife ancho ao molho de funghi porcini e guanciale com batata calabresa.



Proteínas robustas também são protagonistas no restaurante em Salvador. Foto: Divulgação

Receitas tradicionais baianas, que dão o quê regional ao restaurante, são representadas pela trindade moqueca (de peixe, de camarão e mista), bobó de camarão e cocada de forno.



Mantendo a identidade da rede, destacam-se ainda o agnolotti de ricota ao molho de tomate San Marzano e raspas de limão siciliano, e a classicona costeleta de vitela à milanesa, guarnecida com risoto de açafrão.



Mais Itália do que isso, impossível. O salão do Gero é um capítulo à parte. Elegantíssimo, o ambiente foi projetado por ninguém menos que o arquiteto Isay Weinfeld, cujo ambiente principal preserva elementos arquitetônicos originais e sustenta obras de artistas locais, como Chico Flores, e edições antigas de Jorge Amado.

O Gero fica no térreo do Hotel Fasano, em Salvador. Fotos: Divulgação (fachada) e acervo pessoal

Mezzogiorno

A palavra italiana significa, literalmente, meio-dia. E Mezzogiorno é o nome da grande novidade do Gero Salvador. Servido de segunda a sexta-feira, obviamente no horário do almoço, o menu entrega a assinatura cuidadosa do grupo de forma mais otimizada.



O cardápio do meio-dia é formado por entrada, prato principal e sobremesa a preço fixo, permitindo combinações diversas e priorizando delicadeza criativa.



No repertório das entradas, a lista é boa: carpaccio de carne com folhas e pesto, polenta com brie, tartar de salmão com mostarda em grãos, salada verde com muçarela, tomate e manjericão, e salada caprese.



Criações com massa e proteínas robustas estão entre as opções de prato principal do Mezzogiorno, no estilo ‘para ninguém botar defeito’.



A seleção de massas inclui: Gnocchi con Mozzarella di Bufala al Pomodoro, preparado com molho de tomate e manjericão; o Ravioli di Granchio al Pomodoro, evidenciando o sabor único do siri; o Spaghetti con Gamberi, Melanzane e Pomodoro, equilibrando frutos do mar, legumes e frescor; e o Penne al Ragù di Salsiccia.



Já no campo das carnes e arrozes, escolher pode ser um desafio, tudo parece ótimo: risoto de salmão com alho-poró; medalhões de filé mignon ao molho de mostarda; costelinha suína com polenta cremosa; e peixe do dia com legumes grelhados.



Semifreddo di Licuri, Brownie al Cioccolato con Gelato, a tradicional ambrosia, o Gelato della Casa ou Frutta del Giorno são as pedidas para finalizar o Menu Mezzogiorno.

Café da manhã mescla itens clássicos e brasilidades. Fotos: Divulgação e acervo pessoal

Um bom dia desse

Antes de começar o passeio pelas ruas históricas de Salvador, uma boa dica é apostar em um café da manhã reforçado para encarar bem o sobe e desce das ladeiras históricas da cidade. E esse é outro trunfo do Gero.

Aberto a não hóspedes, o serviço é disponibilizado com e sem reserva, das 7h às 10h30, em sistema de bufê variado, que contempla tanto clássicos da panificação, como croissant e pain au chocolat, quanto itens da cozinha local, a exemplo do cuscuz de tapioca em miniatura e o tradicionalíssimo bolinho de estudante, uma massinha à base de mandioca ou mesmo banana, enrolada e frita com açúcar e canela.

Pães, salgados e doces de fabricação da padaria própria, além de seleção de frios e queijos, geleias, ovos, sucos e frutas da estação se distribuem no amplo bufê.

Café quentinho servido à mesa e espumante acompanham o que, para muitos, é o melhor momento do dia.

Se a fome for moderada, há opções individuais on demand, como ovos beneditinos e sanduíches. Além da gastronomia cinco estrelas, ponto alto do restaurante também é a elegância do serviço de salão.

Atendentes vestidos com paletós brancos se movimentam delicadamente entre as mesas recobertas com toalhas alinhadas e fazem das primeiras horas do dia um momento incrivelmente gradável.

SERVIÇO

Gero Salvador

Onde: Hotel Fasano Salvador - Praça Castro Alves, 05, Salvador, Bahia

Funcionamento Mezzogiorno: Segunda a sexta, exceto feriados, das 12h30 às 15h00

Informações: (71) 2201-6300

Instagram: @fasanosalvador e @fasano

*A jornalista visitou o restaurante Gero Salvador a convite da Documennta Comunicação

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