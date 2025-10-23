A- A+

NO JAPÃO Chef pernambucana Gi Nacarato é selecionada por programa mundial e fará estágio em Tokyo Cozinheira natural de Caruaru fará estágio no estrelado DEN, de Zaiyu Hasegawa

Apenas quatro vagas e candidatos de todo o mundo concorrendo a um estágio em quatro restaurantes japoneses prestigiados - DEN, Crony, Sushi Sunji e Sazenka.

Esse foi o cenário que a chef pernambucana Gi Nacarato, natural de Caruaru (Agreste de Pernambuco), e atual chef executiva do Grupo Quina do Futuro, baseado no Recife, enfrentou para garantir a sua ida à terra do sol nascente.

Sim, Gi Nacarato foi uma das cozinheiras selecionadas no cobiçadíssimo processo promovido pela World Food Culture Exchange (WFC), organização sem fins lucrativos cujo objetivo é promover a cultura culinária global através de intercâmbios entre chefs das novas gerações e os principais restaurantes do Japão.

A lista completa dos cozinheiros selecionados será divulgada no próximo dia 31 de outubro, no site da WFC.

Expectativa

"Quando eu soube desse programa, era uma oportunidade de realizar um sonho, que é ir ao Japão. Estagiar em um dos melhores restaurantes do Japão, tudo pago… Acho que não só para um cozinheiro, um sonho de muitos! As chances eram mínimas, mas mesmo assim, não custava realizar a inscrição. E assim fiz", disse Gi, em entrevista à Folha de Pernambuco.

O estágio que Giovana Nacarato irá fazer em 2026 consiste em uma imersão culinária de cinco dias em um dos melhores restaurantes do Japão - reconhecido por prêmios como duas estrelas Michelin e integrante do ranking dos 50 Melhores Restaurantes da Ásia, o DEN, de Zaiyu Hasegawa.

Os participantes terão a oportunidade de vivenciar as técnicas e filosofias de chefs que trabalham na vanguarda da culinária mundial.

Ao final da semana intensiva, cada cozinheiro apresentará o seu Signature Dish Showcase - uma criação inspirada no intercâmbio com outros chefs ao longo do programa.

"Um comitê avaliou os currículos, e saber que fui selecionada foi um misto de surpresa, felicidade e realização. Me dedico à cozinha há 14 anos já. Abri mão de muitas escolhas pessoais e entender que esse reconhecimento chegou dessa maneira é uma conquista sem tamanho!", comemora a chef pernambucana.

"Convivo com a cultura japonesa fora do Japão e sou encantada com os detalhes, os gestos, o respeito. Hoje, carrego muito em mim e tenho certeza que essa viagem vai ser um marco na minha vida!", completa Nacarato.

Sobre a chef

Gi Nacarato é natural de Caruaru, Interior de Pernambuco, e a brasilidade sempre esteve presente em sua carreira. Formada em Gastronomia pela Estácio/Alain Ducasse e Administração pela UFPE), a cozinheira tem experiência em restaurantes premiados como Mocotó (SP), Astrid y Gastón (Peru) e Kinoshita (SP).



Foi curadora do Festival Comida de Feira (Caruaru), integrou o programa "Mestre do Sabor" (Rede Globo) e é chef executiva do Grupo Quina do Futuro (Quina do Futuro, Sushi Yoshi, Sumô Sushi Bar e Tokyo´s Café).



