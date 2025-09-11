Jantar estrelado celebra os 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão
Alex Atala, André Saburó, Telma Shimizu e Zaiyu Hasegawa assinam evento na Japan House, em São Paulo
Para celebrar os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão, a Japan House São Paulo, espaço cultural que promove a cultura nipônica no País, junto ao prestigiado restaurante Aizomê, vai ser palco de encontro gastronômico estelar: a “Experiência JHSP: Conexões gastronômicas entre Brasil e Japão”.
Time
de peso
Em duas noites, 24 e 25 de setembro, às 19h, se reúnem para assinar um jantar à altura da data os chefs Telma Shimizu, embaixadora para Difusão da Cultura e Culinária Japonesa e chef do Aizomê; Zaiyu Hasegawa, do duas estrelas Michelin Den, de Tóquio; Alex Atala, do D.O.M., dono do também duplamente estrelado Michelin; e André Saburó, da celebrada Taberna Japonesa Quina do Futuro, no Recife - atual 29º melhor restaurante do Brasil, segundo o júri da Casual Exame de 2025.
O menu assinado em conjunto terá 10 etapas e contará com o reforço da harmonização da dupla de sommelières Yasmin Yonashiro, à frente dos sakês, e Gabriela Monteleone, responsável pelo serviço dos vinhos.
Ritual
do atum por Saburó
No jantar do dia 25 haverá um super plus na programação. Saburó Matsumoto fará o Maguro kaitai, que consiste na cerimônia de abertura do atum, tradicional dos restaurantes japoneses. O chef e sushiman recifense é pioneiro em pesquisas sobre opeixe em território nacional.
Hospitalidade
No comando do salão nas duas noites estará Emi Hasegawa, campeã do Hospitality Award no Asia’s 50 Best Restaurants de 2017 e 2019 e vencedora do Prêmio de Serviço no Guia Michelin Tóquio 2022. Referência mundial em omotenashi, como é chamada a arte da hospitalidade no Japão, ela ocupa o cargo de okami (gerente e anfitriã) do Den desde 2010.
SERVIÇO
“Experiência JHSP: Conexões gastronômicas entre Brasil e Japão”
Com Alex Atala, André Saburó Matsumoto, Telma Shimizu e Zaiyu Hasegawa
Quando: 24 e 25 de setembro, às 19h
Onde: Aizomê Japan House São Paulo - Av. Paulista, 52, 2º Andar, São Paulo capital
Ingresso: R$ 3.300 por pessoa (+ taxas das processadoras de pagamento) via Sympla
Informações: (11) 2222-1176
“Omotenashi // A arte da hospitalidade japonesa nos serviços de restaurante"
Com Emi Hasegawa
Quando: 22 de setembro, às 9h
Onde: Japan House São Paulo
Ingresso: R$ 132 via Sympla
Evento exclusivo para profissionais do setor de alimentação