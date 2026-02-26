Chef Geovane Carneiro, do D.O.M, é tema do primeiro livro da coleção "Chefs Brasileiros"
Publicação da Editora Senac São Paulo tem curadoria de Andrea d'Egmont
Não se pode falar do restaurante D.O.M, localizado na cidade de São Paulo, sem reverenciar o cozinheiro Geovane Carneiro.
Chef executivo da casa fundada por Alex Atala, baiano natural de Conceição do Coité, Geovane é a força das engrenagens do mais icônico restaurante do Brasil.
E é ele, o braço direito de Atala, o protagonista do primeiro livro da coleção "Chefs Brasileiros", da Editora Senac São Paulo, que tem o objetivo de compilar as histórias e as criações de grandes cozinheiros e cozinheiras do país.
O lançamento para convidados será no dia 9 de março, no restaurante Dalva & Dito, na capital paulistana.
À frente da curadoria do projeto editorial está a jornalista, pesquisadora e escritora Andrea d’Egmont, que conta ainda com textos produzidos por Ana Cristina Reis e Fernanda Meneguetti, fotografias de Sergio Coimbra.
O livro de inauguração da coleção "Chefs Brasileiros" tem depoimento inicial de Alex Atala.
Do interior da Bahia a São Paulo
A trajetória do cozinheiro nordestino, desde a juventude no interior da Bahia, até a sua chegada à cozinha do mais renomado restaurante fine dining do Brasil, há 26 anos, é contada com detalhes.
O livro ainda é encorpado com o passo-a-passo de receitas do chef, ricamente ilustrado, representando de forma prática as suas memórias, aprendizados e evolução na cozinha.
Geovane Carneiro é um profissional conhecido pela precisão técnica e elegância em equilibrar nuances de sabor.
Atala o define como a força motriz de seu restaurante, que integra a seleta lista de casas brasileiras que sustentam duas estrelas no Guia Michelin, desde a chegada da distinção no Brasil.
“O livro fala da minha história e das receitas que fazem parte dela”, diz Geovane. “Hoje, cozinha é a minha vida, é o que eu faço, almoço e janta. Sou cozinha”, define o chef.
Receitas e boas histórias
Entre os preparos que fazem parte da coletânea, ele destaca o atum com crosta de gergelim e sauté de palmito pupunha e cogumelos, que foi a primeira criação de sua carreira, quando trabalhava no restaurante 72, de Michel Darqué, onde ele e Atala se conheceram.
A lula com tartar de coco, da seção de entradas, nasceu do incômodo que Geovane sentia ao ver o desperdício da fruta na feira livre que acontece semanalmente na rua do D.O.M.
“Toda quinta eu via aquele monte de cocos se empilhando para depois ir para o lixo. Na Bahia a gente consumia a carne, mas aqui jogavam fora”, diz o chef.
“Comecei a insistir para o dono da barraca tirar a carne e dar pra gente. No começo ele não quis, mas acabei por convencê-lo a vender. É nosso fornecedor até hoje e com isso diminuímos 80% do que ia para o lixo.”
Há também referências às comidas da infância que o chef trouxe para a alta gastronomia. Ele conta que, na época da colheita do caju, na Bahia, a família guardava as castanhas para fazer vatapá na semana da Páscoa.
“A gente assava, socava no pilão e juntava farinha de mandioca, dendê e leite de coco. Era a comida da Sexta-feira Santa”, lembra. E é essa memória dos tempos de sertão baiano que inspirou o ravióli de pupunha com vatapá e purê de taioba, um dos pratos simbólicos do menu de 20 anos do D.O.M.
SERVIÇO
Coleção "Chefs brasileiros - Geovane Carneiro"
Páginas: 160
Preço: R$ 130
Onde comprar: no site da Editora Senac São Paulo
*Com informações da assessoria de imprensa