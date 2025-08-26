A- A+

LUP BEACHLUP Lup Beach Club, na Praia de Guadalupe, lança cardápio de verão; confira Clube de praia foi inaugurado em 2020 e segue como opção pioneira no segmento no Litoral Sul de Pernambuco

Leia também

• Tempero comum nas cozinhas pode ajudar a controlar obesidade em pacientes com diabetes

• Chef Dário Costa, dos restaurantes Madê e Benedita (Noronha), se destaca pelo respeito ao mar

Inaugurado em 2020, na beira-mar da praia de Guadalupe, Litoral Sul de Pernambuco, o Lup Beach Club é o primeioro clube de praia com infra-estrutura de luxo da região, conhecida pelas belezas naturais.

A mais recente novidade do beach club é na operação de gastronomia, que ganhou cardápio novo assinado pelo chef Luis Marcolino, marcando a chegada da temporada de verão.

A 80 quilômetros do Recife, o Lup Beach Club funciona no sistema de day use e oferece bar, restaurante, uma piscina de 380 m² com deck, lounges e áreas VIP.

Comes

e bebes

Luis Marcolino aposta em combinações leves para os próximos meses. O novo menu entra em vigor em 1º de setembro.

Entre as novidades, o Rota dos Corais, feito com filé de robalo com batata bolinha ao murro, tomate cereja, rabanete, azeite e mix de ervas frescas, além do carpaccio de polvo, com o ingrediente cozido temperado com azeite, limão siciliano, sal e pimenta-do-reino.



E mais: Douro Mar, opção individual com linguine, mais filé de camarão, anéis de lula, polvo fatiado, puxados na manteiga com alho, alecrim, vinho e queijo parmesão.

Para compartilhar, a dica do chef é a tradicional moqueca de peixe, com filé de peixe ao molho de coco e azeite de dendê, arroz branco, farofa e pirão.

Para os pequenos, um cardápio kids também será disponibilizado, com hambúrgueres e fritas e opções vegetarianas.

Cocada, cartola e pudim são as atrações entre as sobremesas. O Lub Beach Club oferece comandas individuais.

Os petiscos tradicionais da culinária pernambucana não poderiam faltar: caldinhos de peixe, feijão, camarão e caldeirada, além de bolinho de bacalhau, ceviche, filé de agulhinha, camarão ao alho e óleo e o tradicional filé com fritas.





Lup Beach Club. Foto: Bieco Garcia/Divulgação

Infra

O clube de praia oferece esportes náuticos e de areia. Além disso, por sua localização estratégica, o Lup também disponibiliza passeios de lancha para destinos como a Ilha de Santo Aleixo e a vizinha, Praia do Carneiros.

*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO

O Lup Beach Club

Onde: Praia de Guadalupe (entre as praias de A-ver-O-Mar e Carneiros), a 75 km de distância do Recife

Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h

Pet friendly

Instagram: @lupbeachclub



Veja também