Boteco Megiro, em Salvador, resgata culinária tradicional de bares e receitas de família

SALVADOR - Um casal que não brinca em serviço. Desde 2014, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca constroem um importante e novo capítulo no setor soteropolitano de restaurantes.



À frente do Grupo Origem, cuja casa principal é o restaurante fine dining homônimo, que vem angariando reconhecimentos importantes como o ranking de 2024 da revista norte-americana Time, que incluiu o Origem entre os 100 melhores lugares para visitar no mundo. A citação teve gostinho de ineditismo: o restaurante foi o único brasileiro a aparecer na lista gringa.



Desde a fundação do Origem, os chefs não pararam de expandir ideias. Atualmente, o Grupo mantém ainda o Ori, o Segreto Ristorantino e o minibar Gem, ainda assinam o conceito de toda a alimentação do icônico Fera Palace Hotel, cujos destaques são o menu dos restaurantes Omí e Fera Rooftop.



O Favorito: um irrecusável bolo molhado de chocolate, brigadeiro meio amargo, creme inglês e sorvete de Ninho. Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

O caçula

Mas como eu ia dizendo, o casal de cozinheiros soteropolitanos não para. O mais recente empreendimento da dupla é o Boteco Megiro, inaugurado ainda em 2024, no bairro Horto Florestal, fazendo um resgate de receitas tradicionais de bar e de família, há meio século, bastante populares, e que fizeram parte da vida de Fabrício e Lisiane, com o plus que esses chefs sabem acrescentar como ninguém: muito sabor. Sobre Fabrício e Lisiane tenha uma certeza.



Eles nunca economizam em sabor, seus pratos e sobremesas são potentes como a própria cultura baiana, que inspira diretamente o processo criativo dos cozinheiros.

Risole de camarão com fritura perfeita é pedida obrigatória | Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Para compartilhar

No Megiro (Origem escrito ao contrário), você encontra moela, abarajé (bolinho de abará com acarajé), pastel de xinxim de bofe, x-coração, língua de panela, maniçoba. E mais: baião de cabrito com feijão andu, moqueca de camarão, carne de sol e um prato muito conhecido no estado, com o curioso nome 'malassado', preparado com filé mignon, molho da própria carne, que leva tomate, alho, cebola e coentro.



“Moela, língua e fígado são produtos típicos dos botecos que dificilmente encontramos em menus de alta gastronomia. Com essa oportunidade de fazer comida de bar, quero pegar esses ingredientes e elevá-los em sabor, quebrando os preconceitos que muitas vezes existem por causa do mau preparo”, comenta Fabrício.



Enfim, o Megiro convida a gente a mergulhar em uma culinária sobre a qual pouco se fala na terra das receitas banhadas por dendê com uma mesa farta e para compartilhar. Não dispense o risole de camarão, com empanado impecável e recheio saindo 'pelo ladrão', como falam os mais antigos.



A receita é de dona Elisa, mãe de Fabrício, que repassou o passo a passo a pedido do filho. É dela também dobradinha de grão-de-bico, servida com farinha de mandioca.

O Megiro tem ambiente informal, uma marca das casas dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

Açúcar

Seguindo o roteiro das outras casas do Grupo Origem, o cardápio do Megiro tem uma ótima oferta de sobremesas desenvolvidas por Lisiane, confeiteira das melhores no Brasil, e que 'se joga' no apreço do nordestino pelo 'doce doce', sem, entretanto, errar a mão no açúcar.



O tradicional pudim, por exemplo, não falta, mas... Ele vem em versão de sorvete, acompanhado por farofa de paçoca e leite



Ninho. Já O Favorito é pedida ideal para quem ama chocolate: é um bolo mlhado com cobertura de brigadeiro meio amargo, creme inglês e sorvete de Ninho. Pavê, cocada e canudinhos completam a categoria de sobremesas com cara de infância.

Confira o menu completo do Megiro aqui

*A jornalista viajou a Salvador a convite da Documennta Comunicação

SERVIÇO

Boteco Megiro

Onde: avenida Santa Luzia 656, loja 12, Horto Florestal, Salvador - Bahia

Funcionamento: terça e quarta, das 17h às 23h; quinta a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h

Instagram: @megiroboteco



