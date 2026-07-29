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MATO GROSSO DO SUL Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul já está com inscrições gratuitas abertas; saiba mais Evento promovido pela Prazeres da Mesa acontece pela primeira vez no estado reunindo chefs de todo o Brasil

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Pela primeira vez, o evento Mesa Ao Vivo, promovido pela revista Prazeres da Mesa, vai acontecer no Mato Grosso do Sul.



Será nos dias 14 e 15 de agosto e terá acesso gratuito, com exceção dos jantares especiais assinados por chefs de todo o Brasil.

Mara Salles é chef do Tordesilhas, em São Paulo. Foto: Divulgação

A programação se concentrará na capital Campo Grande sob o tema “Sabores do Mato Grosso do Sul: uma cozinha que nasce do Pantanal, das fronteiras e da biodiversidade”, com o objetivo de promover o encontro entre turismo gastronômico, conhecimento e cultura local.

Cozinheiros e profissionais da área de restauração de todo o Brasil participam da edição do Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul.

Ecossistema

de experiências

Durante dois dias, o público poderá assistir a aulas-show, palestras, debates e experiências conduzidas por profissionais que são referência no mercado nacional, basta fazer a inscrição no site da Prazeres da Mesa.

Entre os chefs confirmados: Rodrigo Oliveira (Mocotó), Jefferson Rueda (A Casa do Porco), Ivan Ralston (Tuju), Mara Salles (Tordesilhas), Ian Baiocchi (Grupo Iz), Cadu Evangelisti (Broca), Jessica Trindade (Chez Claude e Madame Olympe), Marcos Livi (Grupo Bah), Flávia Quaresma e Lucas Corazza.

Valorizando o local

A Prazeres da Mesa contou com a parceria estratégia do chef e pesquisador Paulo Machado, uma verdadeira referência na valorização e promoção da cozinha pantaneira.

O Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul também destaca o protagonismo da gastronomia local em aulas que exploram a riqueza dos ingredientes e saberes do Pantanal e das fronteiras com Paraguai e Bolívia.

Chefs como Ricardo Cher, Juanita Battilani, Indiara Múcio, Magda Moraes, Paco Kawijian, Marcílio Galeano, Arildo Flores, Lucas Caslu, Sylvio Trujillo, Marlon Libório e Fábio Hasegawa vão versar sobre temas como erva mate, sobá de Campo Grande, rota bio-oceânica, lambreado pantaneiro e hi-hi, entre muitos outros.

DOC e Farofa do Brasil

A grade inclui ainda palestras conduzidas por Ivan Achcar, Jefferson Rueda e Mohamad Hindi, além da exibição do documentário "Mulheres da Fronteira – Uma Comitiva de Sabores pelo Pantanal", dirigido por Paulo Machado, que percorreu as cozinhas do Pantanal para contar a história de mulheres que preservam tradições, fortalecem comunidades e mantêm viva a identidade gastronômica da região.



Também farão parte do Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul o festival Farofa do Brasil, com barracas de produtores artesanais de todo o país, uma feira de vinhos nacionais e a experiência em torno do universo do churrasco A Ferro e Fogo, com Marcos Livi à frente.

Os Jantares Magnos também integram o cronograma da primeira edição do Mesa ao Vivo Mato Grosso do Sul e será a única etapa do evento que será cobrada individualmente.

Programação de jantares especiais:

Pizza dos Chefs

Com Cadu Evangelisti, Mohamad Hindi, Mara Salles, Ivan Achcar e Igor Yukio

Quando: 13 de agosto, às 20h

Onde: Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana - Rua Euclides da Cunha, 468, Centro, Campo Grande

Valor: R$ 250 (bebidas à parte)

Jantar Magno - Território

Com Rodrigo Oliveira, Ian Baiocchi, Flávia Quaresma, Marcos Livi, Jefferson Rueda e Fábio Hasegawa (chef da casa)

Quando: 14 de agosto, às 20h

Onde: Território Ristorante - Rua Euclides da Cunha, 485, Centro, Campo Grande

Valor: R$ 450 (bebidas à parte)

Jantar Magno - Origens 67

Com Paulo Machado, Mara Salles, Jessica Trindade, Mohamad Hindi, Cadu Evangelisti e Indiara Múcio (chef da casa)

Quando: 15 de agosto, às 20h

Onde: Slaviero Prime Hotel - Rua Treze de Maio, 2825, Centro, Campo Grande

Valor: R$ 450, com harmonização de vinhos da vinícola brasileira Pizzato (+ 10% de taxa de serviço)

SERVIÇO

"Mesa ao Vivo" - Edição Mato Grosso do Sul

Quando: 14 e 15 de agosto de 2026

Onde: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS)

Entrada gratuita

Para participar das aulas e palestras, é obrigatório fazer as inscrições pelo site

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