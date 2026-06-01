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DIA DOS NAMORADOS Hotéis Nannai oferecem jantares exclusivos no Dia dos Namorados e pré-São João Em Muro Alto, os chefs Fernando Pavan e César Santos assinam menu degustação

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Eis que a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados, em 12 de junho, está quase chegando! Logo depois, o São João, uma das festas mais importantes para a região Nordeste.

Contemplando as duas festividades, a rede de hotéis Nannai (Muro Alto e Fernando de Noronha) providenciou uma programação especial aberta ao público passante.

Dia 12 em Muro Alto

No hotel de Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco, o Dia dos Namorados terá menu degustação no restaurante Tiatê comandado pelo chef Fernando Pavan.

O menu trará vieira selada, creme de milho defumado, tucupi reduzido e azeite de salsa. Nos principais, robalo na brasa com arroz de altitude cremoso de castanha-de-caju e beurre blanc de tucupi, e medalhão de filé do sol glaceado na manteiga de garrafa, mandioquinha e demi glace de tucupi negro.

E ainda entremet de chocolate branco e cupuaçu com praliné de castanha-do-pará.

O menu completo para duas pessoas está sendo vendido por R$ 800, inlcuindo harmonização de vinhos e espumantes e música ao vivo. A partir das 20h, mediante reserva.

São João em Muro Alto

Já no dia 20 de junho vai rolar o Nannai Harmonniza, quando o chef executivo Pavan recebe César Santos, do restaurante olindense Oficina do Sabor, para um jantar assinado em conjunto.

O menu da dupla seguirá a seguinte ordem: entrada - trio nordestino composto por salada de milho cozido, creme de milho com camarão e queijo meia cura e bolinho de milho frito com aïoli.

Pratos principais: Maré de São João (pescada na brasa com pó de pipoca, creme de milho com panceta suína e vinagrete de jerimum) e Risca faca (picadinho de filé ao molho, com bolo Souza Leão e farofa de amendoim, e pastel de queijo coalho e manteiga).

Sobremesas: Rainha de milho (pudim de canjica com sorvete de tapioca, brigadeiro de milho e calda de goiabada), e bombons de milho com bacon caramelizado no mel de engenho.

Por pessoa, o jantar sairá a R$ 270 por pessoa, com harmonização de vinhos inclusa.



Dia 12 em Noronha

Enquanto na ilha mais cobiçada do Brasil, o Nannai oferecerá um jantar degustação exlcusivo para hóspedes e não hóspedes.

O menu será o seguinte: entradas - carpaccio morno de polvo grelhado com creme de couve-flor tostada e vinagrete de caju fresco, azeite de ervas brasileiras e crocante de tapioca.

Pratos principais: pescada amarela em crosta de castanha-do-pará sobre arroz cremoso de caju tostado, finalizado com molho amanteigado de coco fresco e ervas; e filé mignon grelhado ao molho de jabuticaba e vinho tinto com mil-folhas de macaxeira amanteigada, cogumelos salteados e redução de molho de carne

Sobremesa: mil-folhas caramelizado de baunilha com creme leve de mascarpone, morangos marinados em espumante rosé e sorvete artesanal de fava de baunilha.

O jantar completo sairá a R$ 550 prr pessoa, mediante reserva.

SERVIÇO

Nannai Muro Alto

Onde: Rua Beira Mar, s/n, Gleba 07, área A2B, Muro Alto, Ipojuca

Reservas gastronomia: (81) 98132-3974 (Whatsapp)

Informações: @nannairesortespa

Nannai Noronha

Onde: Rod. BR-363, Vila do Sueste, Fernando de Noronha

Reservas gastronomia: (81) 98936-2547 (Whatsapp)

Informações: @nannainoronha



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