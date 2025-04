A- A+

FERNANDO DE NORONHA Festival Brasil Sabor acontece pela primeira vez em Fernando de Noronha; saiba quando Circuito gastronômico realizado pela Abrasel terá 10 estabelecimentos participantes na ilha mais famosa do Brasil

Uma das principais iniciativas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o festival Brasil Sabor, chega a 19ª edição com uma ótima novidade.

O circuito, que ocorrerá entre 15 de maio e 1º de junho, contará, pela primeira vez, com a participação de estabelecimentos da ilha de Fernando de Noronha - serão 10 casas ao todo, e um dos confirmados é o restaurante Benedita Cozinha Afetiva, já visitado pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Sob o tema "Cores e Sabores de Noronha", o festival inédito na ilha é uma realização da Abrasel em Pernambuco em parceria com a Empetur e Visite Noronha.

“Além de promover Fernando de Noronha como polo gastronômico diverso e sustentável, o festival busca gerar impacto econômico positivo para a comunidade local e estimular boas práticas ambientais no setor”, explica Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

O festival

Durante o festival, os estabelecimentos convidados devem criar pratos especiais, priorizando ingredientes da cultur culinária local.

De acordo com a assessoria do Brasil Sabor, chefs convidados também farão participações especiais nas casas do festival.

A programação do evento em Fernando de Noronha ainda será composta por apresentações culturais, palestras sobre sustentabilidade na gastronomia e um livro reunindo receitas e histórias dos participantes.



SERVIÇO

19ª edição do Brasil Sabor - Fernando de Noronha

Quando: 15 de maio a 1º de junho

Mais informações aqui

Instagram: @festivalbrasilsabor

