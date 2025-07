O Caribe do chef Manuel Mendoza e seu restaurante Manuel, em Barranquilla, na Colômbia

A- A+

BARRANQUILLA - Clima quente e úmido, o mar integrando a geografia, frutas e cores. A descrição poderia ser facilmente de uma cidade do Nordeste do Brasil, mas estou falando de Barranquilla, localizada no Caribe da Colômbia, onde um cozinheiro muito apaixonado pelo que faz tem conquistado quem lá desembarca.



Afetuoso, hospitaleiro e entusiasmado, Manuel Mendoza deixou a carreira executiva, à revelia dos pais, para se dedicar à cozinha profissional em um momento em que as coisas na vida pessoal não iam bem. Ele precisava mudar. E o fez radicalmente.

A gastronomia do restaurante Manuel, em Barranquilla, carrega as cores da região. Foto: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Do mar à mesa

Em seu charmoso Manuel, instalado em um casarão com um quê vintage, faz uma declaração de amor à cultura local e sua rica diversidade. Ele define como: "Sabores locais com técnicas globais".



"Os produtos mais importantes para nós vêm do mar. O tiradito de medregal, um peixe que não se consumia aqui, é um dos pratos mais vendidos", comenta Mendoza.



"Não pode faltar ají topito, que é a base da cozinha caribenha", completa o chef, que ainda cita lagosta e mariscos como ingredientes de primeira ordem em seus menus. Em tempo. O restaurante Manuel é ocupa a 42ª posição no prestigiado Latin America´s 50 Best Restaurants.

À semelhança daqui, o Nordeste, o milho amarelo é outra presença marcante dos preparos de Barranquilla. "O milho, que é diferente do maiz, é outro produto que nos identifica e nossa região", complementa. Ah, e não esqueçam das frutas. O Caribe é pródigo na oferta.

Restuarante Manuel funciona com dois menus: à la carte e degustação. Foto: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

O que comer

Em seu menu, seja à la carte seja no degustação, desenvolvido em parceria com seu chef executivo Rafael Pedraza, Manuel Mendoza não economiza em explorar os sabores refrescantes da sua região: o tiradito de pescado com emulsão de tangerina, cúrcuma, azeite de ají chivato e coentro é dos deuses. Peça um bom espumante e vá ao céu.



É uma das etapas mais saborosas da carta do Manuel. Não deixe de experimentar o cremoso de caranguejo com lâminas de abacate tostado, coentro e molho de cazuela. É como se diz em bom português "um abraço na alma".



Um dos clássicos do Manuel é o pescado com risoto de coco e manteiga de limão. Refrescante e aromático como os ares do Caribe. O Caribe de Manuel Mendoza.



A boa harmonização do menu fica a cargo do sommelier argentino e contempla rótulos produzidos na Argentina, Espanha e França, além de dispor de uma instigante carta de drinques, que prioriza destilados nacionais, como o Viche Montemanglar e o aguardente Júbilo. Uma dica classuda para completar a experiência caribenha.



Mais sobre

o chef

Manuel Mendoza nasceu em Barranquilla e, além do restaurante Manuel, também é proprietário do Cocina 33, em Montería e Medellín, e do Chicken Ready em sua cidade natal.

Mendoza foi eleito um dos Melhores Chefs da Colômbia, em 2024, pela revista Forbes y Food and Wine en España.

Já em 2021, conquistou o Cooking Revelación en Bogotá Madrid Fusión 2021. Entre 2016 e 2020, Manuel Mendoza acumulou 12 prêmios La Barra.



Veja o menu completo aqui.

*A jornalista viajou a Barranquilla a convite do chef Manuel Mendoza

SERVIÇO

Manuel Restaurante

Onde: Cra. 55 #74-125, Nte. Centro Historico, Barranquilla, Atlántico, Colômbia

Instagram: @manuelrestaurante

