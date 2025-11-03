Chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca recebem Georgiana Viou e Naomi Martino em Salvador
Quarteto irá assinar jantar em celebração ao Brasil e à França, no restaurante Origem
No dia 4 de novembro, os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca recebem em seu restaurante Origem em Salvador, Bahia, a chef Georgiana Viou e a chocolatier Naomi Martino para celebrar a conexão entre o Brasil e a França em mais uma edição do evento "Origem Convida", quando assinam um menu em conjuto.
As convidadas
A beninense Georgiana Viou fez uma entrada marcante no universo da gastronomia ao participar de competições renomadas, como o Prêmio Taittinger dos Cordons Bleus e o programa "MasterChef".
Desde 2011, atua em Marselha, onde é conhecida por comandar o L’Atelier de Georgiana, Chez Georgiana, premiado com dois toques pelo guia Gault & Millau e vencedor do troféu Jovens Talentos, e La Piscine.
Georgiana também é autora do “Le goût de Cotonou” (Ducasse Édition, 2021), e atualmente chef do restaurante Rouge, localizado no Margaret Hôtel Chouleur, em Nîmes, onde conquistou sua primeira estrela Michelin em 2023.
Já a maître chocolatier torrefadora Naomi Martino está à frente da primeira, e ainda única, fábrica de chocolates finos da Guadaloupe, que transforma cacau local.
Seu know-how combina a herança familiar de um artesanato de excelência com um espírito pioneiro.
Determinada a reconstruir a cadeia do cacau em sua terra natal, a ilha Basse-Terre, em Guadeloupe, no Caribe, buscou os agricultores, plantou seu próprio cacau, aprendeu o processo Bean to Bar e hoje produz barras premiadas.
SERVIÇO
Cozinhas de l'Extraordinaire - Temporada França Brasil
Origem Convida Georgiana Viou e Naomi Martino
Quando: 4 de novembro, às 19h
Onde: Restuarante Origem - Alameda das Algarobas 74 - Caminho das Árvores, Salvador, Bahia
Valor: R$ 450
Reserva: (71) 99202-4587
Informações: www.restauranteorigem.com.br
