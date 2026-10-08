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DIETÉTICO A rede recifense Parla Deli lança linha de sobremesas inclusivas; conheça Produtos livres de açúcar e lactose são de fabricação própria

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A rede de padarias Parla Deli ampliou o mix de produtos de fabricação própria com o lançamento da linha Parla +Leve, que, como o nome sugere, é voltada para culinária mais saudável.

Melhor. São sobremesas produzidas sem açúcar e sem lactose, podendo ser consumidas por pessoas com diabetes e intolerância ao açúcar do leite.



Entre as opções, há brigadeiro Ninho, brigadeiro 50% cacau, Tartelete Brûlée, Deli no pote - Chocobrownie, Deli no pote - Frutas vermelhas, Brownie chocolate 50%, Brownie Ninho, Bolo cenoura com chocolate e Bolo chocolate com calda 50% cacau.

Mais informações no Instagram @parla_deli

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