Pedro Pena Bastos: o chef que defende Portugal como potência gastronômica mundial

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LISBOA (PT) - Com desembarque no Brasil marcado para novembro, o chef português Pedro Pena Bastos assina Jantar Magno no hotel Renaissance São Paulo, dentro da programação do Mesa São Paulo 2026, um dos principais eventos gastronômicos da América Latina, promovido pela revista Prazeres da Mesa.



Aos 36 anos, Pedro, nascido na cidade do Porto, abriu o restaurante Broto há pouco mais de um ano, no bairro do Chiado, na capital portuguesa, e é nome essencial para compreendermos o atual momento criativo do país europeu.



Visita

Em minha visita ao restaurante, no último mês de março, eu já sabia que Pedro era um chef expoente, mas foi preciso viver a experiência em loco para conectar o discurso que o chef defende com a prática. Pedro é um nome para ser anotado e visitado, seu trabalho sugere que a mesa portuguesa não precisa carregar a rigidez das tradições, sem descartá-las. O Broto é um atual must-go no bochicho de Lisboa.



No Broto

O Broto é clean, solar, um fine dining low profile, uma delícia de casa que nos deixa à vontade como em casa. Focado em ingredientes locais e priorizando em absoluto a sazonalidade da horta e do mar, o chef entrega uma cozinha moderna, longe de ser extravagante, ao mesmo tempo rica em memórias.



Não há dúvida de que se trata de cozinha portuguesa quando se come porco alentejano, couve-flor e pimentão defumado, por exemplo. Ou quando saboreamos sarda (peixe azul), brócolis e cítricos.



Ou ainda quando provamos sua charcutaria, extremamente aromática. Tudo feito na casa. Nâo desvie do pãozinho fresco de fermentação natural, servido no começo da estada no Broto. É fantástico.

Ponto alto da cozinha de Pedro Pena: cocções bem executadas. Fotos: Vanessa Lins/Acervo pessoal

Formado pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e acumulando atuações em casas prestigiadas, como Belcanto e Feitoria (Portugal), The Ledbury (Londres), e Geranium (Copenhagen), Pedro Pena Bastos acredita que seu país natal ainda não ocupa o lugar de destaque mundial, mesmo tendo plenas condições de.



Não se pode esquecer que a primeira estrela no Guia Michelin do restaurante Cura, no Four Seasons Hotel Ritz Lisboa, foi conquistada em menos de um ano sob sua liderança, nos idos de 2020.



"Acredito que Portugal tem tudo para ser uma grande potência gastronômica. Temos um território extraordinário, uma enorme diversidade de produtos, uma relação muito forte com o mar, uma agricultura rica e uma cozinha popular cheia de identidade. O que nos falta, muitas vezes, é acreditar mais naquilo que somos e conseguir comunicar essa riqueza ao mundo de uma forma mais consistente", afirmou o chef em entrevista à Folha de Pernambuco.

O Broto, em Lisboa, tem ambiente clean e despojado. Fotos: Vanessa Lins/Acervo pessoal

Passado e presente = futuro

Segundo o chef, tradição e inovação podem, e devem, correr juntas no intuito de surgir algo novo. Esse é o ponto-chave da comida de Pedro.



"Não precisamos de copiar outros países ou tentar parecer aquilo que não somos. Precisamos de valorizar os nossos produtores, os nossos ingredientes, as nossas tradições e as pessoas que mantêm esse patrimônio vivo. Ao mesmo tempo, temos de permitir que a nossa cozinha evolua, sem ficar presa a uma visão nostálgica do passado, mas sempre respeitando as nossas raízes e o nosso receituário tradicional. Acredito que é possível inovar sem perder a essência daquilo que nos define", completa o cozinheiro.



Serviço de vinho do Broto é comandado pelo simpático sommelier António Matos. Fotos: Vanessa Lins/Divulgação

Detentor de duas facas no The Best Chef Awards e jurado do Masterchef Portugal, Bastos tem muito o que dizer sobre Portugal através da comida.



Conhecido por ser perfeccionista, no Broto, o cozinheiro mantém a estabilidade do menu, segundo ele, muda ligeiramente seus pratos, acompanhando as estações.



"Gostamos de trabalhar com aquilo que a natureza nos oferece em cada momento, incorporando novos ingredientes e fazendo pequenos ajustes nos pratos, sem perder a essência da nossa cozinha", confirma.



Em tempo. O nome do restaurante, Broto, sugere a ideia de ser início de algo que se semeia e evolui. "Vejo o Broto como um projeto que continua a crescer, sem perder as suas raízes. Queremos uma cozinha portuguesa contemporânea, próxima das pessoas, que desperte memórias e que seja acessível emocionalmente, sem deixar de ter rigor e ambição."

O restaurante Broto fica no coração do bairro do Chiado, em Lisboa. Fotos: Vanessa Lins/Acervo pessoal

Drops do chef

Você fala bastante sobre uma cozinha de memórias. Além do croquete que sua avó fazia na infância, que outras memórias culinárias acompanham seu trabalho (ingredientes, receitas, condimentos)?

"As minhas memórias estão muito ligadas à cozinha de casa, aos sabores simples e à forma como a comida fazia parte da vida familiar. Cresci com referências do Norte e do Ribatejo, duas realidades que me marcaram de maneiras diferentes, mas que partilham uma relação muito genuína com o produto, a sazonalidade e a cozinha de aproveitamento.

Lembro-me dos pastéis de massa de fartos, dos coscorões, do arroz-doce de comer de colher e das pataniscas acompanhadas de arroz de feijão. E lembro-me também das petingas - sardinhas muito pequenas - assadas, acompanhadas de farinha de milho e terminadas com o vinagre que se fazia lá em casa, sempre com molho de tomate. São sabores muito ligados à minha infância, à mesa de família e a uma cozinha feita com tempo, simplicidade e generosidade.

Mais do que os próprios pratos, guardo as sensações e os momentos que lhes estão associados. Interessa-me muito essa cozinha que transforma ingredientes simples em pratos cheios de sabor, que respeita o produto e que sabe tirar partido daquilo que a terra e o mar nos dão.

Não procuro reproduzir literalmente os pratos da minha infância. Gosto mais de perceber o que me ficou deles - um sabor, um aroma, uma textura ou uma sensação - e encontrar uma forma de trazer isso para a minha cozinha de hoje. A memória é um ponto de partida, não uma receita fechada.

Você vem ao Brasil para participar do Mesa São Paulo. Qual a sua relação com a cozinha brasileira? Existe algum ingrediente e/ou prato que lhe toca?

"Tenho uma enorme curiosidade e admiração pela cozinha brasileira, sobretudo pela sua diversidade. É impressionante a quantidade de identidades culinárias que coexistem num país com uma dimensão tão grande, desde a Amazônia ao nordeste, passando por Minas Gerais, pelo litoral e pelo sul.

Interessa-me muito a forma como a cozinha brasileira trabalha ingredientes como a mandioca, o milho e os diferentes feijões, e como transforma produtos do cotidiano em pratos profundamente ligados à identidade de cada região.

Existe também uma ligação histórica e cultural entre Portugal e o Brasil que torna esta relação particularmente interessante, embora cada país tenha desenvolvido a sua própria identidade gastronómica.

Vejo esta viagem como uma oportunidade de conhecer melhor essa diversidade, trocar experiências e perceber como podemos dialogar através da cozinha. Gosto da ideia de levar um pouco de Portugal para o Brasil, mas também de regressar com novas referências, sabores e perguntas."

SERVIÇO

Broto

Onde: Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 20A, Chiado, Lisboa, Portugal

Funcionamento: diariamente, das 12h30 às 23h

Informações: https://brotochiado.pt/

Instagram: @broto.pedropenabastos

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