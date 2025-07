A- A+

MARACAÍPE Restaurante Quintal do Joca, em Maracaípe, promove Festival de Peixes, no dia 20 de julho Evento vai reunir os chefs Carol Cunha, Thiago das Chagas e Massimiliano Serino

É na beira-mar da praia de Maracaípe, Litoral Sul de Pernambuco, onde a chef mineira Carol Cunha pilota o seu Quintal do Joca desde 2013, restaurante que se diferencia dos vizinhos por utilizar a lógica slow food.

Focado em frutos do mar frescos, com peixes fornecidos regularmente por pescadores da região, o Quintal do Joca vai promover o Festival de Peixes do Quintal, no próximo dia 20 de julho.

O evento no Quintal do Joca contará com dois chefs convidados por Carol Cunha - Massimiliano Serino, da Vesuvio Pizzeria (Boa Viagem, Recife), e Thiago das Chagas, do Retetéu (Encruzilhada, Recife) -, que assinarão ilhas gastronômicas individuais, além de a própria cozinheira anfitriã também servir menu próprio.

Além do menu especial do dia, o festival terá apresentação da banda Rico Blues Trio e do DJ Lahiri. O banquete à beira-mar será das 12h às 22h, e o ingresso individual custa R$ 239 - é recomendado fazer reserva.

O menu

de cada chef

Ilha Massimiliano Serino

* Bruschetta de presunto de peixe

* Brioche com camarão e cream cheese

* Maritozzo (sobremesa)

Ilha Carol Cunha

* Lula recheada grelhada com molho de tomate

* Peixe, camarão e polvo na brasa com arroz de castanha, purê de banana da terra, abóbora japonesa, farofa de banana da terra e verduras grelhadas

Ilha Thiago das Chagas

* Ceviche de peixe com caju

* Lambreta à moda do Thiago

Ilha Cozinha Joca

* Croquetas de camarão com aïoli

* Frutti di mare (camarão, lula e peixe)

* Panna cotta com geleia de frutas tropicais

* Torta molhada de chocolate



Sobre a chef

A cozinheira Carol Cunha vem desenvolvendo o conceito de slow food em seu restaurante, isso significa dizer que a profissional se pauta em sustentabilidade, perservação da biodiversidade e priorização da oferta de alimentos naturais.



Segundo a chef, trabalhar com gastronomia foi algo natural, estimulado pelo ambiente familiar, onde a cozinha era o centro do conforto da residência, cuja memória mais forte é a sua bisavó preparando as refeições no fogo a lenha.

Formou-se em Gastronomia pela Faculdade Guararapes e partiu para vivenciar experiências fora do Brasil, quando definitivamente se apaixonou pelo movimento slow food, chegando a ser mentorada por Vito Puglia (um dos fundadores do slow food), em Cilento, na região da Campânia, Itália.

Serviço

Festival de Peixes do Quintal

Onde: Quintal do Joca - Vila de Todos os Santos, à beira-mar da praia de Maracaípe - Litoral Sul de Pernambuco

Quando: 20 de julho, das 12h às 22h

Quanto: R$ 239 por pessoa

Ingressos no Sympla ou via Instagram @quintaldojoca

WhatsApp: (81) 99714-7824

