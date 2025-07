A- A+

CROISSANT The Coffee lança Croissant Season, um menu com recheios variados A temporada dos croissants vai rolar até o dia 15 de agosto, em todo o Brasil

Verdadeiro queridinho das boulangeries e cafeterias brasileiras, o croissant é o astro do novo festival da rede de cafeterias The Coffee.

De hoje (15 de julho) e 15 de agosto, vai rolar o a Croissant Season em todas as The Cooffee, incluindo na unidade do Recife, no Bairro do Recife, que vai oferecer versões doces e salgadas do mais famoso folhado francês.

São quatro versões de recheios (preços sob consulta) para serem harmonizadas com uma das bebidas da cafeteria: croissant de queijo e copa, croissant de ricota com mel, croissant Ichigo Matcha (inspirado em uma das bebidas mais queridas dos fãs da marca), com matchá, morango e toque adocicado), e croissant de queijo.

SERVIÇO

The Coffee

Onde: rua de São Jorge, 240, Bairro do Recife - dentro do empresarial Moinho Recife

Inofrmações aqui





