Chef Pedro Godoy mostra maturidade criativa no novo menu do Voar

O novo cardápio do restaurante Voar, em Boa Viagem, não entrega apenas a maturidade autoral do chef Pedro Godoy, mas também sinaliza como a segunda casa do Grupo Ar soube afirmar sua identidade na Zona Sul do Recife, mesmo com pouco mais de três anos de atuação.



A região historicamente concentra operações gastronômicas mais comerciais, onde o público já reconhece fórmulas consolidadas. Romper a zona de conforto e oferecer um produto “embalado” nos detalhes é o que coloca o endereço como destino fora da curva.



Sem amarras

Nesse contexto, os novos pratos validam a trajetória e mostram que não há limites para a combinação de referências. Em visita à casa, a reportagem provou algumas apostas do menu e percebeu que frescor, untuosidade e picância estão em alta nesta temporada.



O destaque fica por conta dos peixes e frutos do mar, trabalhados em uma logística compartilhada entre Arvo, Voar e Terra, este último a marca mais recente do grupo no Parque Gourmet, do Shopping Recife.

Lucas Santos assina e carta de drinques do Voar. Fotos: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

As entradas são bem estruturadas e merecem atenção aos detalhes. A começar pelas ostras depuradas do Espírito Santo, apresentadas em três versões: in natura, servida com redução de abacaxi e maçã verde (R$ 35); em tempurá, finalizada com teriyaki, lâmina de atum e limão siciliano (R$ 45); e gratinada, com creme de prima donna e bacon (R$ 35).



Tão obrigatório quanto é o tartar de atum, com o pescado temperado com limão siciliano, bolinhas esféricas de ponzu, como se fossem caviar, além de coalhada seca e sorbet de páprica defumada. A cremosidade aparece na finalização com leite de castanha-do-pará. Acompanha mix de crackers da casa (R$ 95).



Também provamos os cubos de vieira canadense combinados com camarão-rosa, grelhados na brasa com limão fermentado e finalizados com espuma de manteiga queimada. São servidos com reconfortante purê de couve-flor (R$ 115).



Os pratos principais mostram robustez na técnica de Pedro Godoy. Dois deles foram servidos. O peixe amarillo chegou leve e refrescante, com posta alta grelhada acompanhada de brócolis na brasa e pimenta peruana, além de risoto de limão siciliano com grana padano (R$ 105).



Em outra paleta de sabores, o camarão viet chao tôm traz inspiração vietnamita: o camarão-rosa é caramelizado com rapadura e aromatizado com gengibre, pimenta dedo-de-moça e capim-santo. É servido com rolinhos recheados com legumes (R$ 115).

Restaurante Voar, em Boa Viagem, Recife. Foto: Vanessa Lins/Folha de Pernambuco

Para beber

À frente do balcão está o mixologista Lucas Santos, responsável também por 14 novos drinques fáceis de beber. A leva reúne sugestões que seguem a tendência do álcool menos evidente.



Prova disso é o Julieta Apaixonada, que combina gin, cordial de goiaba, suco de cranberry e espumante brut (R$ 38).



Para quem prefere um grau a mais de potência, a pedida é o Chimichurri Martini, com vodca lavada em abacaxi tostado, flor de sal, chimichurri, vermute dry e azeitona (R$ 38).

SERVIÇO

Voar

Onde: Rua Baltazar Pereira, 130, Boa Viagem

Informações: (81) 99946-8452

Instagram: @voarrestaurante.ar

