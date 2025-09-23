Zoco Mirante é o famoso 'café com vista', no Sítio Histórico de Olinda; conheça a casa

A- A+

Há seis meses, o ainda escasso leque de oferta gastronômica no Sítio Histórico de Olinda ganhou um reforço delicioso.



Sob a batuta das sócias Dani Leal e Karina Leal, o Zoco Mirante, novo ocupante do último andar do casarão 104, em frente ao Palácio dos Governadores (Prefeitura de Olinda), e filial do já veterano Zoco, em Casa Caiada, o café com carinha de bistrô proporciona um respiro coroado com a atmosfera que só a Marim dos Caetés tem.



Com menu enxuto executado pelo chef Luiz Felipe Costa, mas bem resolvido, engloba comidinhas de cafeteria (toasts, waffles) e opções pra beliscar com uma tacinha de vinho - oferecido em três ou quatro rótulos chilenos e portugueses -, a exemplo da burrata servida com caponata de berinjela e do trio de dips, com creme de tomate seco, pasta de grão-de-bico (hommus) e caponata, mais torradinhas.



Na xícara

Quando o tema é café, temos a tranquilidade de sorver goles de boa bebida preparada pela barista Raíra Santos, feita com grãos fornecidos pela torrefação recifense Kaffe, disponíveis em dois perfis sensoriais - com notas de chocolate e com notas frutadas.



Como método filtrado único, o clever, por enquanto, mas o V60 vai ser incorporado em breve. No mais, cappuccinos, mochas, cafés gelados com suco de laranja ou combinados com xarope de avelã fazem as vezes de sobremesa.



Sem esquecer que a casa oferece bebidas à base de cold brew (café extraído a frio e com maior concentração de cafeína). Tem uma turma de coffee lovers que curte esse estilo e vai se dar bem no Zoco Mirante.



Aqui, o cold é servido no estilo basicão, somente com gelo, e também incrementado com pimenta, canela e xarope de morango. Pros dias de calor que se aproximam, é pedida das boas.



Nhoque de batata e recheio de gorgonzola é prato mais pedido do Zoco Mirante. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Café com vista

Mas francamente não há como falar do Zoco Mirante sem exaltar o ponto altíssimo do estabelecimento: a sua localização. Dividido em tês ambientes, dois deles são disputadíssimos por razão óbvia: oferecem vista para o casario da Olinda Alta.



É como se a gente estivesse dentro de uma canção de Alceu Valença...



O que pedir

Nossas dicas de como passar bem no Zoco Mirante são: peça algum café filtrado. A bebida vem equilibrada, na temperatura correta, muito, muito bom. Fomos no perfil chocolate e repetimos algumas xícaras.



A toast batizada de Refinada é deliciosa. É coberta com fonduta de queijo gorgonzola, mel, noezes e maçã caramelada. Segundo Dani e Karina, disputa o posto de mais pedida com a Nordestina, montada com creme de queijo de coalho, charque desfiado e pesto de coentro. Há quatro pratos quentes com massa.



O nhoque com massa de batata e farinha de trigo, também recheado com gorgonzola, e envolto com molho de tomate, já é o predileto da clientela que quer fazer uma refeição mais completa.



As massas usadas na casa são fornecidas pela Trattoria Basílico. Há ainda opções de rondelli e nhoque vegano de mandioquinha com creme de cogumelo e shitake salteado.



Não saia do Mirante sem provar um dos waffles ao estilo belga. O Amor Perfeito foi o preferido da reportagem (no caso, eu que vos escrevo essa matéria).



Vem com compota de morango, sorvete de creme, brigadeiro e finalizado com chantilly da própria compota entregando um sabor de... Danoninho! O melhor? Pode parecer, mas não é enjoativo.



Lado a lado em popularidade, o waffle Doce Sinfonia, com brigadeiro e sorvete de pistache, não decepciona.

Waffle belga com chantilly de morango e compota de morango do Zoco Mirante. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

SERVIÇO

Zoco Mirante

Onde: Rua de São Bento, 104, Varadouro, Olinda

Funcionamento: terça a sábado, ds 15h às 21h

Acesso por escada

Não aceita pets

Não faz reserva

Instagram: @zocommirante

