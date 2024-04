Raul Lody lança edição revista e ampliada de livro icônico sobre a cultura do dendê; saiba qual

A- A+

Não se concebe pensar a cultura afro-brasileira sem a presença do dendê. Potente (e onipresente), um óleo bastante gorduroso e com sabor muito característico, o ingrediente vem do dendezeiro, ou palma-de-óleo-africana, cujo nome científico é Elacis guineenses - e compõe vários sistemas sociais, sobretudo na África Central, onde seu cultivo é abundante.



No Brasil, o seu reinado atende pelo nome de Bahia, estado que tem o cheiro e o gosto do óleo que tem suas origens no continente africano.





Dendê antes de todos

Segundo o antropólogo e museólogo Raul Lody, cujas pesquisas são focadas principalmente em cultura alimentar com influências africanas, o dendezeiro é "tão antigo quanto a criação do mundo e do homem."



"O uso do dendezeiro pelos primeiros humanos é bem conhecido pelos registros arqueológicos. Tais usos datam de pelo menos 4000 anos antes da Era Comum (A.E.C.), e parece que os povos na África Ocidental estavam cultivando ativamente dendezeiros desde 3600-3200 A.E.C."



Em suma. O dendê compõe uma série de códigos ancestrais, que se perpetuam até os dias de hoje.



Essas e outras tantas informações sobre a cadeia do dendê, suas representações, sua estética e sua relevância na cultura dos orixás constam do estudo de Lody reunido no celebrado livro "Tem dendê, tem axé - etnografia do dendezeiro", lançado em 1992, e que, no próximo dia 26, terá o relançamento pela Pallas Editora em versão revista e ampliada, durante uma live aberta. Ainda hoje, a publicação ocupa o status de pioneira e inovadora no tocante aos estudos sobre a cultura do dendê.



Dendê e Ogum

"Aspectos históricos da difusão do dendezeiro e do azeite de dendê, no continente africano e no Brasil, mostram uma verdadeira civilização do dendê. Assim, as muitas representações desta palmeira na vida religiosa, na formação de sistemas alimentares, no artesanato com as folhas e a madeira do dendezeiro; reforçam os sentidos de identidade e de pertencimento às tradições africanas e afro-diaspóricas", conclui Raul Lody.



Também nas manifestações religiosas o dendê se faz presente. “Igi-ope”, o dendezeiro, representa o orixá Ogum (São Jorge, celebrado no dia 23 de abril).



É aí que "Tem dendê, tem axé - etnografia do dendezeiro" se aprofunda na abordagem sobre as relações entre os símbolos sagrados e os papéis sociais. Ancestralidade e mitos surgem temperados com o óleo mais aromático de que se tem notícia entre a África e o Brasil.

Toda a autoridade do pesquisador Raul Lody sobre os sistemas sociais e culturais de matriz afro pode ser vista na nova edição da publicação, que conta com 166 páginas.



Serviço

Livro "Tem dendê, tem axé - etnografia do dendezeiro"

Lançamento da versão revista e ampliada: 26 de abril em uma live no canal do Youtube da Pallas Editora, às 19h, com a participação do autor, do prefaciador Odilon Castro (UFBA), da chef Leila Carrero (restaurante Dona Mariquita, em Salvador) e da editora Cristina Warth

Preço: R$ 50,65

