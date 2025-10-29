Qua, 29 de Outubro

BOLO CREMOSO

Receita: aprenda a fazer um bolo cremoso de banana com doce de leite

Sobremesa fica com consistência úmida e é ótima pedida para acompanhar um cafezinho

Bolo cremoso de banana com doce de leiteBolo cremoso de banana com doce de leite - Foto: Renata/Divulgação

Poucas coisas são tão boas quanto um bolinho caseiro quentinho, não é verdade? Que tal separar os ingredientes e preparar uma receita turbinada?

A equipe de culinária da marca Renata de farinhas de trigo ensina o passo a passo de um bolo de banana - cremoso, utilizando o doce da fruta e doce de leite. 

Precisa dizer mais alguma coisa para garantir a sobremesa do fim de semana?

RECEITA
Bolo cremoso de doce de banana com doce de leite 

Ingredientes:
3 ovos
4 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
1 xícara de chá de açúcar
1 xícara de chá de leite
2 xícaras de chá de farinha de trigo tipo super premium 
1 colher de sopa de fermento químico em pó
Açúcar e canela a gosto
6 bananas maduras fatiadas
1 xícara de chá de doce de leite cremoso

Modo de preparo:
Coloque em uma tigela os ovos, a manteiga e o açúcar e misture bem
Acrescente o leite e, em seguida, a farinha de trigo, misturando com delicadeza
Por último, coloque o fermento e misture mais um pouco
Espalhe metade da massa em uma forma untada e enfarinhada
Por cima, acomode as fatias de banana e as colheradas de doce de leite
Cubra com o restante da massa e polvilhe com o açúcar e a canela; leve para assar em forno aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutos

*Com informações da assessoria de imprensa

