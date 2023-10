Receita: aprenda o passo a passo para fazer em casa o tabule, prato típico da culinária árabe

A- A+

A gastronomia árabe está caindo no gosto dos brasileiros e se torna mais popular a cada dia. Convidamos o chef Tiago Moreira (@nobretiagomoreirasantos), sócio proprietário do Rihan Culinária Árabe (@rihanculinariaarabe) para ensinar os segredos do tabule, um prato típico da comida libanesa, feito principalmente de triguilho, tomate, cebola, salsa, hortelã e outras ervas, com suco de limão, pimenta e vários temperos, geralmente consumido por cima de folhas de alface. Tome nota!

Tabule

(Por Rihan Culinária Árabe)



Ingredientes:

50g Triguilho

Duas colheres de tomate picado

Duas e meia pepino

Meia de cebola

Alface

Salsa e hortelã pocada a gosto

Suco de um quarto de limão

Uma colher de sopa de azeite

Picles Cebolas roca em conserva

Zaatar (tempero árabe) a gosto



Modo de preparo:



Em uma tigela, coloque o triguilho e cubra-o com água para hidratar e deixe descansar por 10 a 15 minutos minutos. Junte o tomate, o pepino, a cebola, a salsa e o hortelã picados, acrescente o suco de limão e o azeite, acerte o sal e a pimenta e misture tudo com uma colher. Monte o prato posicionando folhas de alface na base, cubra as folhas com a massa do tabule, decore com pétalas de cebola roxa em conserva e finalize com um fio de aeite e uma pitada de zaatar. Bom apetite!

Veja também

Sabores OktoberPlaza leva cultura germânica ao Plaza Shopping, neste final de semana; confira as atrações