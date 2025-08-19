Receita ensina a preparar espaguete à carbonara na versão vegana; confira
Saiba como adaptar a clássica receita italiana para a versão livre de ingredientes de origem animal
Carbonara é um clássico da culinária italiana, amado por muitos, mas que não se encaixa na dieta de quem evita produtos de origem animal. Para os veganos, a boa notícia é que é possível recriar o prato com substituições inteligentes, trocando ingredientes como carne, ovos e queijo por opções à base de castanhas e tofu.
Leia também
• Morango que não é do amor: aprenda receita de torta espelhada com a fruta do momento
• Como preparar o suco para desintoxicar o fígado e combater o mau hálito?
• O que é mais saudável para o corpo: comer arroz ou macarrão?; descubra
RECEITA
Espaguete à carbonara para veganos
(Pelo macarrão Renata)
Ingredientes:
500 gramas de Macarrão (na versão indicada para veganos)
5 litros de água
Sal a gosto
Fio de azeite extra virgem
1 xícara (chá) de tofu em cubos
4 colheres (sopa) de shoyu
Molho:
1 xícara (chá) de castanha-de-caju
2 xícaras (chá) de água
1 colher (café) de cúrcuma
Sal a gosto
1 concha da água do cozimento do macarrão
1/2 xícara (chá) de queijo vegano ralado
Pimenta-do-reino a gosto
Modo de Preparo:
Ferva as castanhas na água e depois coloque no liquidificador. Adicione sal e cúrcuma, e bata bem até obter uma mistura homogênea.
Despeje o molho em uma panela e polvilhe com o queijo ralado vegano.
Em outra panela, ferva a água com sal. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Escorra e misture com o molho.
Adicione uma concha da água do cozimento ao macarrão e misture bem.
Na frigideira, aqueça o azeite, adicione o tofu e o shoyu, e sirva junto com o macarrão.
*Com informações da assessoria de imprensa