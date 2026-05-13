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sopa Receita para os dias frios: creme de abóbora com gengibre vai aquecer o seu dia Prato é prático de preparar, leva ingredientes simples e tem um toque refrescante

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No Recife, basta dois graus a menos na temperatura para já definirmos que o invern chegou com tudo!

É hora de tirar o edredon do armário e preparar uma comidinhas gostosa, e quentnha, para aquecer os momentos em casa.

Que tal seguir a dica do departamento de culinária da rede de restaurantes Água Doce Sabores do Brasil?

Cremoso e rico em sabor, o creme de abóbora com gengibre é a pedida certa - e prática -, para os momentos de friozinho.

RECEITA

Creme rústico de abóbora com gengibre e couve crispy

Ingredientes:

400 gramas de abóbora cozida e amassada

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de cebola picada

1 dente de alho

1 colher de sopa de manteiga

1 tablete de caldo de legumes

500ml de água

1 colher de café de sal e pimenta-do-reino

50 gramas de couve cortada em tiras finas

Modo de preparo:

Em uma panela, doure a cebola e o alho na manteiga

Acrescente o caldo de legumes e metade da água, misturando até dissolver bem

Em seguida, adicione a abóbora e o gengibre, ajuste o sal e despeje o restante da água

Cozinhe em fogo médio até apurar e obter um creme espesso.

Em outra panela, aqueça o óleo e frite a couve por imersão até ficar crocante

Sirva em seguida



Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: uma porção

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