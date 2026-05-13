Receita para os dias frios: creme de abóbora com gengibre vai aquecer o seu dia
Prato é prático de preparar, leva ingredientes simples e tem um toque refrescante
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No Recife, basta dois graus a menos na temperatura para já definirmos que o invern chegou com tudo!
É hora de tirar o edredon do armário e preparar uma comidinhas gostosa, e quentnha, para aquecer os momentos em casa.
Que tal seguir a dica do departamento de culinária da rede de restaurantes Água Doce Sabores do Brasil?
Cremoso e rico em sabor, o creme de abóbora com gengibre é a pedida certa - e prática -, para os momentos de friozinho.
RECEITA
Creme rústico de abóbora com gengibre e couve crispy
Ingredientes:
400 gramas de abóbora cozida e amassada
1 colher de chá de gengibre ralado
2 colheres de sopa de cebola picada
1 dente de alho
1 colher de sopa de manteiga
1 tablete de caldo de legumes
500ml de água
1 colher de café de sal e pimenta-do-reino
50 gramas de couve cortada em tiras finas
Modo de preparo:
Em uma panela, doure a cebola e o alho na manteiga
Acrescente o caldo de legumes e metade da água, misturando até dissolver bem
Em seguida, adicione a abóbora e o gengibre, ajuste o sal e despeje o restante da água
Cozinhe em fogo médio até apurar e obter um creme espesso.
Em outra panela, aqueça o óleo e frite a couve por imersão até ficar crocante
Sirva em seguida
Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: uma porção