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RECEITA LEVE Para os dias quentes: faça em casa um creme de manga com sorvete super prático A receita leva ingredientes fáceis de encontrar, como leite condensado e creme de leite

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Finalmente, depois de longos meses chuvosos no Recife, o sol e o calor chegaram com tudo na capital pernambucana.

E com o fim de semana batendo na porta, que tal ir para a cozinha e preparar uma sobremesa levinha e bem prática para o lanche ou pós-almoço?

Quem dá a dica é o time de gastronomia da rede de restaurantes a quilo Divino Fogão. A protagonista da receita é uma das frutas mais conhecidas nos trópicos, a manga, que ainda entrega suculência e muito sabor.

RECEITA

Creme de manga com sorvete



Ingredientes:

2 mangas maduras

200ml de leite condensado

200ml de creme de leite

Suco de 1/2 limão

Sorvete de creme

Coco ralado ou castanha para finalizar

Modo de preparo:

Comece batendo a manga com o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme homogêneo

Em seguida, coloque uma porção do creme em um recipiente, acrescente uma bola de sorvete e finalize com coco ralado ou castanhas. É só servir

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