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RECEITA LEVE

Para os dias quentes: faça em casa um creme de manga com sorvete super prático

A receita leva ingredientes fáceis de encontrar, como leite condensado e creme de leite

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Creme de manga é receita prática e fresquinha para os dias quentesCreme de manga é receita prática e fresquinha para os dias quentes - Foto: Divino Fogão/Divulgação

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Finalmente, depois de longos meses chuvosos no Recife, o sol e o calor chegaram com tudo na capital pernambucana.

E com o fim de semana batendo na porta, que tal ir para a cozinha e preparar uma sobremesa levinha e bem prática para o lanche ou pós-almoço?

Quem dá a dica é o time de gastronomia da rede de restaurantes a quilo Divino Fogão. A protagonista da receita é uma das frutas mais conhecidas nos trópicos, a manga, que ainda entrega suculência e muito sabor. 

RECEITA
Creme de manga com sorvete

Ingredientes:
2 mangas maduras
200ml de leite condensado
200ml de creme de leite
Suco de 1/2 limão
Sorvete de creme
Coco ralado ou castanha para finalizar

Modo de preparo:
Comece batendo a manga com o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme homogêneo
Em seguida, coloque uma porção do creme em um recipiente, acrescente uma bola de sorvete e finalize com coco ralado ou castanhas. É só servir

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