Para os dias quentes: faça em casa um creme de manga com sorvete super prático
A receita leva ingredientes fáceis de encontrar, como leite condensado e creme de leite
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Finalmente, depois de longos meses chuvosos no Recife, o sol e o calor chegaram com tudo na capital pernambucana.
E com o fim de semana batendo na porta, que tal ir para a cozinha e preparar uma sobremesa levinha e bem prática para o lanche ou pós-almoço?
Quem dá a dica é o time de gastronomia da rede de restaurantes a quilo Divino Fogão. A protagonista da receita é uma das frutas mais conhecidas nos trópicos, a manga, que ainda entrega suculência e muito sabor.
RECEITA
Creme de manga com sorvete
Ingredientes:
2 mangas maduras
200ml de leite condensado
200ml de creme de leite
Suco de 1/2 limão
Sorvete de creme
Coco ralado ou castanha para finalizar
Modo de preparo:
Comece batendo a manga com o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme homogêneo
Em seguida, coloque uma porção do creme em um recipiente, acrescente uma bola de sorvete e finalize com coco ralado ou castanhas. É só servir