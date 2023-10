Receitas para treinar: quatro sugestões práticas de alimentos para o pré-treino 100% naturais

A- A+

O mercado de produtos e serviços voltados para a saúde e o bem-estar segue crescendo e refletindo uma mudança nas prioridades das pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Ipsos no ano passado, cerca de 70% dos brasileiros acreditam que a saúde é mais importante do que o dinheiro. Além disso, um levantamento conduzido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que 60% da população do Brasil está preocupada em manter uma vida mais equilibrada.

Para colaborar com essa busca por uma vida mais saudável, apresentamos quatro sugestões de receitas oferecidas pela Mombora, indústria de alimentos com ingredientes 100% naturais e nativos dos biomas brasileiros. São preparações práticas e fáceis para garantir disposição na hora de treinar e praticar esportes. As indicações trazem opções deliciosas para manter uma alimentação saudável e nutritiva, contribuindo para um estilo de vida mais equilibrado e ativo.





Confira as quatro receitas, por Mombora:



Smoothie Energético de Frutas



Ingredientes:

1 banana madura

1/2 xícara de morangos

1/2 xícara de iogurte grego

1 colher de sopa de mel

1 sachê de gel de carboidrato (polpa de coco e cajá)

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes no liquidificador até obter uma consistência suave e desfrute antes do treino

*Dica: Se as bananas estiverem congeladas, a bebida fica ainda mais cremosa.

Mousse de maracujá vegano

O maracujá, mais conhecido por fazer as pessoas relaxarem, pode surpreender ao trazer energia no pré-treino. Combinando a cremosidade do leite de coco com o azedinho da fruta é possível ter uma sobremesa saudável, natural e cheia de vida. Uma delícia e totalmente vegano.

Ingredientes:

1 lata de leite de coco (400 ml), refrigerada por algumas horas

Polpa de 2 maracujás

1 sachê de mousse de maracujá

1/4 de xícara de mel ou outro adoçante vegano a gosto (opcional)

Raspas de casca de limão para decorar (opcional)

Modo de preparo:



Comece abrindo os maracujás e removendo a polpa com uma colher. Reserve algumas sementes para decorar, se desejar. Em uma tigela grande, misture o conteúdo do sachê de Mousse de Maracujá Mombora com o leite de coco gelado e os outros ingredientes.Depois, mexa tudo com a ajuda de um mixer até obter uma mistura suave e cremosa. Deixe descansar na geladeira até que endureça e está pronta sua sobremesa energética.

Tostex de Queijo com Goiabada

Ingredientes:



Pão de sua preferência

Queijo (Mussarela, prato, minas…)

Creme de goiabada

Modo de Preparo:



Duas fatias de pão de sua preferência. Acrescente queijo mussarela, prato, minas, ou qual queijo você preferir. Passe o creme de goiaba. Coloque para tostar e está pronto!

Escreva a legenda aqui

Rocambole de chocolate com Castanha de Caju

Ingredientes:

Pão de forma

Chocolate 70% Cacau

Castanha de Caju moída ou triturada

1 Sachê de Mombora sabor Cacau e Castanha de Caju.

Modo de preparo:

Amasse as fatias de pão de forma com a ajuda de um rolo ( dá pra usar um copo se preferir).Em seguida, passe o Mombora de Cacau com castanha de caju e enrole como um rocambole. Em uma vasilha à parte, derreta o chocolate e misture com a castanha de caju triturada. Mergulhe os rolinhos um a um e os deixe em uma bandeja. Leve para a geladeira até que endureça.

Veja também

Sabores No mês das crianças, Sodiê Doces lança o bolo brigadeirinho e campanha beneficente; saiba mais