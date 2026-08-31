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Gastronomia Recife Burger Gourmet by Restaurant Week começa no dia 4 de outubro; confira Festival reúne 17 hamburguerias e restaurantes no Recife com combos a partir de R$ 49,90

O 7º Recife Burger Gourmet by Restaurant Week promete atrair quem adora um bom hambúrguer. Entre os dias 4 de setembro e 4 de outubro, os participantes criam receitas autorais para chamar atenção.

Os estabelecimentos deverão montar um combo especial, com burger de até três blends, refrigerante e acompanhamento. Os consumidores poderão escolher entre dois formatos com preços fixos. O Combo Standard dá direito a burger + acompanhamentos + bebida (R$ 49,90). Já o Combo Plus custa R$ 59,90.

O festival mantém o hambúrguer como protagonista, mas abre espaço para que diferentes cozinhas e estilos gastronômicos sejam descobertos pelo público. Nesse contexto, além do tradicional pão, carne, queijo e bacon eles fazem combinações mais inusitadas, criativas e até ousadas, valorizando a assinatura de cada casa participante.

Ao todo, 17 hamburguerias e restaurantes integram esta edição, levando para o festival receitas pensadas para a ocasião.

“O grande diferencial desta sétima edição é levar para dentro de um pão a essência da sua operação. Um dos caminhos é olhar para seu cardápio e ver quais proteínas, podem virar um burger ou sanduíche, considerando o tipo de cozinha praticada. Para os Italianos, que tal um parmegiana ou deliciosa almôndega dentro de um brioche amanteigado, para os com sotaque francês, um steak au poivre vert com queijo meia cura!! Para os orientais e asiáticos temos o Katsu Sandu, um burger de atum com picles japonês e maionese de wasabi”, explica Leo Barbosa, coordenador do evento.

Vale lembrar que a cada burger vendido, R$ 1 será destinado à Associação T21, instituição que auxilia famílias de crianças com síndrome de Down.

Participantes:

Ca-Já

Camarada Camarão Sh Recife

Fazenda Churrascada Sh Recife

Infinito Bistrô

La Brasa

Lira Bistro e restaurante

Mercearia Oriental

Mercearia do Pará

Modigliani Bistrô

Motche Padaria artesanal

Motche restô Poço da Panela

Rusty Burger

Seu Mota Cozinha do Mar

Tapa de Cuadril Plaza

Tapa de Cuadril RioMar

Tapa de Cuadril Tacaruna

Vila Torre Original Burger

Serviço:

Burger Gourmet by restaurant week

de 04 de setembro a 04 de outubro

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