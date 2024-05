A- A+

Sabores "Recife Burger Gourmet by Restaurant Week" apresenta a quinta edição; confira as casas O festival acontecerá entre os dias 31 de maio e 30 de junho, reunindo uma seleção exclusiva de combos a preços fixos

O Recife Burger Gourmet by Restaurant Week chega à sua 5ª edição com a participação de 30 renomadas hamburguerias e restaurantes do Recife, Região Metropolitana. O festival acontecerá entre os dias 31 de maio e 30 de junho, reunindo uma seleção exclusiva de combos a preços fixos. O público terá a oportunidade de explorar uma ampla variedade de deliciosos hambúrgueres e sanduíches com acompanhamentos. Cada operação participante oferecerá combos mais criativos, gourmets com exclusividades para o festival, com o objetivo de proporcionar aos clientes uma experiência gastronômica única.

Os participantes terão à disposição o “Combo Standard”, com preço fixo de R$ 39,90, e o “Combo Plus”, por R$ 49,90. Ambas as opções incluem hambúrguer/sanduiche e acompanhamento, os quais podem ser consultados em detalhes no site oficial do festival.

O Burger Gourmet by Restaurant Week também tem um lado social. Dentro do valor do combo já está o valor de R$ 1, que será destinado a uma entidade sem fins lucrativos nessa edição a rede Compaz.

"Estamos reunindo as melhores hamburguerias e restaurantes da região, destacando a criatividade e dedicação envolvidas na criação de deliciosos lanches A confiabilidade e qualidade do festival são endossadas pela marca ‘Restaurant Week’, um renomado festival gastronômico internacional que busca democratizar a alta gastronomia", comenta Léo Barbosa, responsável pelo Restaurant Week.



A lista de todas as opções e cardápio está disponibilizada no site do evento.

Restaurantes participantes:

Balcón Petiscaria (@balconpetiscaria)

Black Muu BBQ (@blackmuubbq)

Boucherie Marine (@boucheriemarine)

Broiler Burger (@broilerburger)

Bulls Hamburgueria (@bullshamburgueria1)

Dom Black Boa viagem (@domblackburger)

Enotteque (@enotteque)

Faaca - Aldeia (@faaca.aldeia)

Faaca - Pina (@faaca.pina)

Forneria 1121 - Aflitos (@forneria1121)

Forneria 1121 - Boa Viagem

Gula Burger (@gulaburgerrecife)

Greenmix (@greenmix)

Hamburgrill Janga (@hamburgrillbr)

Hamburgrill BV (ahamburgrillbr)

Hope Burger (@hopeburgerrecife)

La Brasa Burger (@labrasaburger.recife)

Love.Love Burger (@love.loveburger)

Maverick Garage Burger (@mvkgarage)

Moendo na Laje (@moendonalaje)

Momos Burguer (@momosburguer)

Olinda Burger (@olinda.burger)

Orora Bar de Esquina (@ororabar)

Oyster Bar Ostramar (@ostramar.oysterbar)

Pizzaria Atlântico (@pizzariaatlantico)

Quintal do Maninho (@quintaldomaninhorec)

The Angus - Casa Amarela (@theangusoficial)

The Angus - Shopping ETC

Vila Torre Original Burger (@vilatorreoriginalburger)

Veja também

pra começar o dia Restaurante Mangai, em Boa Viagem, lança café da manhã especial aos domingos