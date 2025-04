A- A+

CAFÉ Recife Coffee 10 anos: festival de cafés especiais acontece entre maio e junho Em sua décima edição, participarão 39 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão, Taquaritinga do Norte e Gravatá

Há 10 anos, surgia o Recife Coffee, festival de cafés especiais que começou unindo cafeterias da cidade e, a cada ano, foi crescendo na missão de movimentar economicamente o setor e promover a cultura de uma das bebidas mais populares do Brasil.

Este ano, o Recife Coffe promove sua 10ª edição de 4 de maio a 8 de junho, com a participação de 39 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Taquaritinga do Norte e Gravatá.

Durante esse período, todos os estabelecimentos vão oferecer suas sugestões do barista – café especial, salgado e sobremesa – por R$ 41,90, em todas as cafeterias.

Com o intuito de manter a essência do festival – mesmo com o aumento significativo no preço do café –, o Recife Coffee resolveu manter o mesmo valor da sugestão do barista do ano passado.

Cafeterias

Nesta edição, o Recife Coffee conta com algumas cafeterias estreantes: participarão pela primeira vez do festival Café Jardim, Fuso, Pramuê, Roasters e Zoco Mirante.

Entre as veteranas, estão: 81 Coffee co., A vida é bela café, Arte Café, Aurora Café, Borsoi Café, Café com dengo, Casa Mendez, Castigliani, Celeste Café, Coffee Cube Jaqueira, Emê Cafeteria e bistrô, Ernest Café Bistrô, Fridda Café, Furdunço Café e Cultura, Grão Cheff, Kaffe (Boa Viagem e Espinheiro), Livraria da Praça, Nouve, O Melhor Cantinho da Cidade, Olinda Café, Palatsi (Ilha do Leite e Aurora), Pingo Arte Café, Por enquanto café, Pure Cafés Especiais, Santa Clara (Graças e Parnamirim), Takwary, Versado Café (Boa Viagem, Derby e Graças), Xêro Café e Arte e Zoco Café.

As sugestões dos baristas de cada cafeteria serão divulgadas em breve.

O Recife Coffee realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE).

Abertura

O Recife Coffe terá um evento de abertura, o Café na Rua, que acontecerá no dia 3 de maio, das 9h às 17h, na Av. Rio Branco (Recife Antigo), com degustação gratuita de cafés especiais e diversas atividades culturais.

Em breve, mais detalhes.

está marcado para acontecer no dia 03 de maio (sábado), das 9h às 17h, Mais detalhes sobre o evento de abertura também serão divulgados em breve.

Critérios do festival

Todas as cafeterias participantes do Recife Coffee contam com baristas, que é o profissional especializado em cafés e toda sua cadeia produtiva, responsável por extrair do café as suas melhores características.

Além disso, todas as “sugestões dos baristas” são feitas com café especial ou de especialidade, que são classificados assim aqueles grãos livres de impurezas e defeitos e, por isso, considerados de altíssima qualidade.

Esses cafés especiais possuem como características sensoriais uma bebida limpa e doce, além de corpo e acidez equilibrados. São cafés produzidos, observando critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, além de possuir rastreabilidade certificada.

Assim, todas as cafeterias participantes do Recife Coffee trabalham com cafés especiais e são cafeterias autorais.

SERVIÇO

Recife Coffee 2025

Abertura (Café na Rua): 3 de maio (sábado), das 9h às 17h,

Onde: na Av. Rio Branco (Recife Antigo)

Período oficial: 4 de maio a 8 de junho de 2025

Informações: @recifecoffeeoficial

