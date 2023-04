A- A+

FESTIVAL DE CAFÉ Recife Coffee: 33 cafeterias participam da oitava edição do festival; saiba quais Festival começa no próximo dia 1º de maio e segue até 4 de junho em cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão e Taquaritinga do Norte

Entre os dias 1º de maio e 4 de junho, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano, estarão entregues ao café e suas variedades, com o Festival Recife Coffee, que celebra a oitava edição com a participação de 33 cafeterias e destas, cinco estreantes.



Realizada pela Associação dos Empresários de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (Ascape), cada um dos estabelecimentos participantes vai oferecer uma sugestão do barista, com café, salgado e sobremesa pelo valor de R$ 39,90 - com opções vegetarianas, veganas e zeo lactose.





De acordo com o presidente da Ascape, Daniel Oliveira, o festival, além de impulsionar o setor, também aquece o mercado de cafeterias que ainda sente os impactos causados pela pandemia da Covid-19.



"Temos cafeterias que se endividaram para estarem vivas. Essa recuperação é lenta, mas está acontecendo. O Recife Coffee é também uma oportunidade da cafeteria se tornar mais conhecida e aumentar sua receita, consequentemente", ressalta.

Cafeterias estreantes

Para a oitava edição do festival, participam pela primeira vez cinco cafeterias. São elas: Borsoi Café, Casa mendez, Celeste Café, La Fuent e Takwary Cafeteria.

Takwary Cafeteria, de Taquaritinga do Norte | Crédito: Filipe Ramos

Já os estabelecimentos que estarão mais uma vez no festival, são:



- 81 Coiffee & Co

- A Vida é Bela; Artisano

- Aurora Café

- Café com Dengo

- Café mais Prosa

- Castigliani Cafés

- Coffee Clube (Torre e Jaqueira)

- Contém Café

- Elã Cafés Especiais -

- Ernest Café Bistrô

- Fridda Café; Grãocheff

- Kaffe Boa Viagem e Espinheiro

- Kairos Café

- Livraria da Praça

- O Melhor Cantinho da Cidade

- Olinda Café

- Palatsi Convenience Coffee Shop

- Santa Clara (Graças e Parnamirim)

- Versado (Boa Viagem, Derby e Graças)

- Xêro Café e Zoco Café



A expectativa da organização é de que mais de 18-0 mil pessoas circulem pelas cafeterias no decorrer do festival.



Café na Rua

Com degustação gratuita de cafés espressos, filtrados e capuccinos, o "Café na Rua" abre o Recife Coffee no próximo dia 30 de abril, na Av. Rio Branco (Bairro do Recife), das 9h às 16h.



Além da degustação, ocorrerá feira de artesanato com artigos que remetem ao universo do café, com palestras e atividades culturais que também vão integrar a programação da abertura. O acesso ao público é gratuito.



Sugestões dos baristas



Jaboatão dos Guararapes

Fridda Café

Sugestão do barista: Café filtrado no Koar com notas de chocolate e caramelo; Croissant recheado com peito de frango defumado e salada refrescante Waldorf; e Tartelette sablet com ganache de chocolate com café, caramelo salgado e ganache montee vanille.

Serviço: Ter a dom, das 9h às 21h. Rua Antônio Ferreira Campos, 4366, Candeias. Contato: (81) 98204.0237 e @friddacafe

Olinda

Olinda Café

Olinda Café | Crédito: Filipe Ramos

Sugestão do barista: Mocha Caramelo – Espresso com notas de chocolate e caramelo, leite vaporizado e calda de caramelo; Croque Monsieur – Pão artesanal coberto com molho bechamel, presunto e queijo muçarela maçaricado, finalizado ao forno; e Brownie de castanha caju com doce de leite e sorvete.

Serviço: Todos os dias, das 15h30 às 21h30. Rua Tertuliano Francisco Feitosa, 45, Loja 5. Casa Caiada. Contato: @olindacafe_

Xêro Café

Sugestão do barista: Filtrado com notas de calda de cana, caramelo e floral; Pork – carne de porco cozida lentamente e desfiada, incrementado com barbecue; e Muffin de maça e castanha de caju com calda de caramelo e castanha.

Serviço: Ter a sáb, das 16h30 às 21h, e dom, das 9h às 11h30 e das 15h às 19h. Rua Coronel João Ribeiro, 53, Bairro Novo. Contato: (81) 99784.0624 e @xerocafe

Zoco Café

Sugestão do barista: Mocha Brigadeiro – Um delicioso cappucino com o famoso brigadeiro do Zoco; Sanduíche cremoso de charque – charque desfiadinha em creme tipo nata, no pão ciabatta com crispy de cebola; e Brownie Laranjinha – brownie.

Serviço: Ter a sáb, das 15h às 21h, e dom, das 15h às 20h. Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, 1828, Casa Caiada. Contato: (81) 99724.3909 e @cafezoco

Recife

81 Coffee CO

81 Coffee CO | Crédito: Filipe Ramos

Sugestão do barista: ColdBrew Canefora com leite cremoso e xarope de coco; Brusqueta de gergelim com ricota temperada e presunto de parma; e Tiramisu de Cream Cheese.

Serviço: Seg a sex, das 10h às 21h, e sáb e dom, das 9h às 21h. Rua das Creoulas, 55 A – Graças. Contato: (81) 99778.7140 e @81coffeco

A Vida é Bela

Sugestão do barista: Cappuccino white choco (dose de espresso, leite vaporizado e raspas de chocolate branco); Sandubinha pernil (carne suína desfiada cozida com próprio molho, toque adocicado de abacaxi); e O Lilás (mini cheesecake de mirtilo e toque de chantilly).

Serviço: Ter a dom, das 14h às 20h. Rua Francisco Lacerda, 394, Várzea. Contato: (81) 99921.1239 e @avidaebela.cafe

Artisano Café

Sugestão do barista: Cappuccino - café especial, leite vaporizado e canela; Rabanada Salgada - Pão de fermentação natural, com tomatinhos confitados, pesto de manjericão e parmesão; e Cheesecake de queijo de coalho - base de biscoito de castanha, com massa de queijo coalho e cobertura de doce de leite artesanal com crumble de castanha.

Serviço: Seg a quarta, das 12h às 20h, qui a sáb, das 12h às 22h, e domingo, das 15h às 20h. Rua José Higino, 212 - Madalena- Recife. Contato: (81) 99602.1840 e @artisanocafe

Aurora Café

Sugestão do barista: Honey Cinnamon - Combinação perfeita do espresso com camada de mel silvestre de abelhas e leite vaporizado com canela; Croque Aurora dos Carnavais - Deliciosa versão do clássico francês no brioche de fermentação natural com carne louca, cebola caramelizada, mostarda Dijon e muçarela maçaricada; e Madeleine de maçã - Bolinho amanteigado fofinho com maçãs carameladas.

Serviço: Ter a sexta, das 10h às 18h30, e sáb e dom das 11h às 19h30. Museu Paço do Frevo, na Praça do Arsenal da Marinha, 91, Recife Antigo. Contato: (81) 98814.6496 e @auroracafe.recife

Borsoi Café

Sugestão do barista: Califórnia - Drink gelado cremoso, com café Bourbon, mix de cítricos e especiarias, finalizado com pimenta rosa; Don Acácio - Uma releitura do nosso clássico Ovo no purgatório. Ovo cozido no molho de tomate com bacon, levemente picante, finalizado com crocante de pão e café; e Madame Decor - Bolo denso, morno, acompanhado de calda de pitanga e crumble de café.

Serviço: Todos os dias, das 8h às 20h. Rua Artur Muniz, 82, loja 5, Boa Viagem. Contato: (81) 99826.9639 e @borsoicafe

Café com dengo

Sugestão do barista: Café filtrado no Koar com notas sensoriais de caramelo, chocolate e castanha; Sanduíche de cupim desfiado bem temperadinho, maionese caseira de bacon, queijo mozarela maçaricado e cebola crispy; e Bolo cremoso de chocolate meio amargo que desmancha na boca, farofinha de biscoito, brigadeiro de leite e mini waffer coberto de chocolate branco.

Serviço: Seg a sáb, das 11h30 às 20h. Rua Desembargador Martins Pereira, 45

Rosarinho. Contato: (81) 98451.5217 e @cafecomdengo

Café Mais Prosa

Sugestão do barista: Cappuccino Pistache: combinação de café especial, brigadeiro de Pistache e leite saborizado com syrup de Baunilha Francesa; Sanduíche tentação de pão de batata com charque matuta refogada com café, creme de queijo coalho e geleia de tomate; e Bolo cremoso de leite ninho e toque de parmesão com cobertura de brigadeiro de pistache, finalizado com xerém de castanha.

Serviço: Seg a sex, das 14h às 21h, e sáb e dom, das 15h às 21h. Rua da Hora, 284 - Galeria Chalé, loja 04, Espinheiro. Contato: (81) 3048.4008 e @cafemaisprosa

Casa Mendez

Sugestão do barista: Orange Coffee - Espresso em suco de laranja natural com gelo; Toast Nordestino - Pão brioche artesanal com creme de queijo de manteiga, carne de sol, queijo maçaricado e cebolinho; e Twix da Casa - Barrinha de biscoito com caramelo salgado cremoso, chocolate e flor de sal.

Serviço: Ter a dom, das 9h às 19h. Rua Simão Mendes, 143, Jaqueira. Contato: (81) 2011.4324 e @casamendezcafe

Castigliani

Sugestão do barista: Filtradinho do Sítio Santa Catarina com notas sensoriais de especiarias, jabuticaba e goiaba. Grãos torrados por Thiago Sabino; Croissant da Galo Padeiro, recheado com creme de queijo parmesão com ervas de Provence e presunto de peru assado; e Crumble de Amêndoas e Nozes com uva e maçã verde, servido quentinho e acompanhado de sorvete de creme.

Serviço: Todos os dias, das 13h às 20h.Estrada do encanamento, 323, loja 3, Parnamirim. Contato: @castigliani

Celeste Café

Celeste Café | Crédito: Filipe Ramos

Sugestão do barista: Café refrescante com base de Cold Brew e frutas cítricas; Pão com Ragu de carnes com marinado da casa e servida sobre pão de fermentação natural; e Brigadeiro de caramelo salgado com pão de ló cítrico finalizado com farofa de ninho.

Serviço: Seg a sex, das 9h às 19h, e sáb, das 9h às 16h. Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista. Contato: (81) 2123.5827 e @celestecafeoficial

Coffee Cube – Torre

Sugestão do barista: Koar com notas de chocolate e caramelo; Pão de queijo recheado com costela e mix de queijos; e Tartelete de doce japonês de amendoim e chocolate meio amargo.

Serviço: Dom a qua, das 12h às 22h, e qui a sáb, das 12h às 23h. Armazém Gastronômico – Mercado da Torre: Rua José Bonifácio, 747, Torre. Contato: (81) 99203.3952 e @coffeecubebr

Coffee Cube – Jaqueira

Sugestão do barista: Koar com notas fechadas de chocolate e caramelo; Panine de creme de tomate com bacon e mix de queijos; e Tiramisu com creme de pistache e crumble de limão.

Serviço: Todos os dias, das 9h às 21h. Rua Serrita, 24 – Jaqueira. Contato: (81) 99203.3952 e @coffeecubebr

Contém Café

Sugestão do barista: Cappuccino Caramelo - Dose de espresso, leite cremoso vaporizado e calda de caramelo artesanal; Coxinha crocante com recheio de charque desfiada com queijo coalho. Acompanha molho especial de creme barbecue; e Cheesecake de chocolate meio amargo com lascas de chocolate.

Serviço: Seg a sex, das 14h30 às 20h30, e sáb e dom, das 8h30 às 13h e das 15h às 20h30. Estrada de Belém 624 – Encruzilhada. Contato: (81) 99663.9880 e @contem.cafe

Elã Cafés Especiais

Sugestão do barista: Catuai Vermelho de Pietã (BA) do Alex Sandro, da Fazenda Santana. Natural, coleta seletiva e beneficiamento manual. Bebida: chá preto, rapadura e pêssego; Quiche de queijos com cebola caramelizada produzida pela casa; e Bolinho de macaxeira, uma receita especial do Elã.

Serviço: Seg a sáb, das 9h às 20h, e dom, das 9h às 19h. Rua João Ramos, 252, Graças. Contato: (81) 97116.0102 e @elacafesespeciais

Ernest Café Bistrô

Sugestão do barista: Latte Machiatto - Leite vaporizado e sua crema manchada por um espresso; Fondue de filé au poivre: Nossa releitura do clássico francês; filé mignon bovino, molho de queijo parmesão com redução de vinho tinto, toque de pimenta do reino, no pão de fermentação natural; e Bolo gelado de chocolate, com recheio de brigadeiro de café e mousse de alpino.

Serviço: Seg a sex, das 12h às 21h, sáb, das 15h às 21h, e dom, das 8h às 12h e das 15h às 21h (horário especial durante o Recife Coffee). Rua do Espinheiro, 280, loja 5, Espinheiro. Contato: (81) 3127.6658 e @ernestcafebistro

Grão Cheff

Sugestão do barista: Qahwa Cafés Especiais filtrado no Koar com notas sensorial de mel silvestre; Cheesecake Caprese de ricota coberta com tomates confit; e Cocada Cremosa Fragmentada com hortelã na cama com sorvete de creme banhado na ganache de café/chocolate.

Serviço: Seg a sex, das 10h às 20h, e sáb e dom, das 15h às 20h. Rua da Hora, 497, Espinheiro. Contato: (81) 99696.9030 e @graocheff

Kaffe – Boa Viagem

Sugestão do barista: Café da Região da Mantiqueira de Minas, filtrado no Koar com perfil chocolate e caramelo; Bolo de Macaxeira Salgado com creme de queijo, carne de costela desfiada, crumble de queijo canastra e finalizado com melaço; e Mousse de passa de caju.

Serviço: Ter a dom, das 13h às 19h. Av. Conselheiro Aguiar, 2178, loja 01, Boa Viagem. Contato: (81) 3132.2522 e @kaffe.tt

Kaffe – Espinheiro

Sugestão do barista: Café filtrado de perfil chocolate e caramelo, da Região da Mantiqueira de Minhas; Waffle de Queijo do Reino com frango glaceado de laranja; e Bolo de chocolate finalizado com mousse de frutas vermelhas.

Serviço: Ter a dom, das 14h às 20h. Rua Barão de Itamaracá, 338, Espinheiro. Contato: (81) 304.4714 e @kaffe.tt

Kairos Café

Sugestão do barista: Café filtrado – notas de mel de engenho, especiarias e alecrim; Wrap de falafel da casa, tahine com ervas aromáticas e picles de cebola roxa; e Bolo de especiarias com crumble crocante e calda de maça.

Serviço: Todos os dias, das 10h30 às 19h. Rua do Futuro, 177, Graças. Contato: (81) 99799.1540 e @kairoscafebr

La Fuent

La Fuente | Crédito: Filipe Ramos

Sugestão do barista: Pink Lemonade Coffee – café gelado com xarope pink lemonade, suco de limão e syrup de groselha; Garlic Bread com gorgonzola e geleia de café – pão com creme de alho, recheado com creme de gorgonzola e café; e Tartalette Sablet – ganache de chocolate com café, caramelo salgado e ganache montee vanille.

Serviço: Seg a sáb, das 10h às 19h, e dom, das 13h às 19h. Rua Carlos Pereira Falcão, 121, loja 1, Boa Viagem. Contato: (81) 99374.6906 e @lafuentcafe

Livraria da Praça

Sugestão do barista: Café filtrado na casquinha – café servido na casquinha de sorvete, banhado com chocolate ao leite; Batata Rosti – batata dourada recheada com creme de queijo gruyere e bacon; e Pudim de café.

Serviço: Seg a sáb, das 9h às 20h, e dom e feriados, das 11h às 21h. Praça de Casa Forte, 454, Casa Forte. Contato: (81) 3019.0259 e @livrariadapraca

O Melhor Cantinho da Cidade

Sugestão do barista: Capuccino caramelo salgado – dose de espresso, leite vaporizado, calda leve de caramelo salgado e crocante de caramelo; Pãozinho caseiro receita da casa, servido com creme de queijo, toque de gorgonzola e damasco; e Mousse capuccino aveludado – creme de chocolate com café, servido com biscoitinho caseiro amanteigado.

Serviço: Seg a qua, das 11h às 20h, qui a sáb, das 9h às 20h, e dom, das 15h às 20h. Rua Azeredo Coutinho, 10, Várzea. Contato: (81) 97334.1217 e @omelhorcantinhodacidade

Palatsi Convenience Coffee Shop

Sugestão do barista: Latte – café espresso com notas de chocolate e caramelo com leite vaporizado; Aussie Sandwich – sanduíche de costela ao barbecue, queijo maçaricado, picles de cebola roxa e rúcula no pão australiano; e Torta Pavê dos Netos – torta em camadas de biscoito, creme e doce de leite, finalizada com crocante.

Serviço: Seg a sex, das 7h30 às 20h. Av. Agamenon Magalhães, 4779, Térreo - Empresarial Isaac Newton, Ilha do Leite. Contato: (81) 97903.2646 e @palastisirecife

Santa Clara – Graças

Sugestão do barista: Café filtrado no Koar com notas frutadas, caramelo e chocolate; Sanduíche pão francês crocante com carne de sol e requeijão do sertão (base de queijo manteiga); e Cheescake de manteiga e goiaba.

Serviço: Todos os dias, 8h às 21h. Rua das Graças, 262, Graças. Contato: (81) 3048.2233 e @santaclararecife

Santa Clara – Parnamirim

Sugestão do barista: Café com notas de frutas amarelas, caramelo e chocolate, extraído no Koar para realçar a doçura e corpo; Sanduíche pão francês crocante com cupim desfiado, queijo muçarela e molho aioli; e Tortinha Holandesa.

Serviço: Todos os dias, das 8h às 21h. Rua Condado, 92, Parnamirim. Contato: (81) 3072.6921 e @santaclararecife

Versado – Boa Viagem

Sugestão do barista: Chocottino com chantily – bebida à base de café espresso e leite vegetal de chocolate NAVEIA, finalizada com chantily NAVEIA e cacau em pó; Sanduíche de Focaccia – com queijo de castanha artesanal, tomate seco e molho pesto; e Soft Naveia – sorvete produzido com leite vegetal NAVEIA sabor baunilha, polvilhado com cacau em pó.

Serviço: Seg a sex, das 10h às 19h, e sáb, das 8h às 19h. Rua Padre Bernardino Pessoa, 392, Boa Viagem. Contato: (81) 99987.8840 e @versadocafe

Versado – Derby

Versado, Derby | Crédito: Filipe Ramos

Sugestão do barista: Café filtrado exótico – com notas de frutas amarelas, destaque para o pêssego e floral; Chiken Wrap – com recheio de frango com cream cheese, bacon crocante e espinafre; e Smoothie Bowl de Morango e Banana – sobremesa gelada à base de iogurte natural, batida com morango e bana.

Serviço: Seg a sex, das 10h às 19h, e sáb, das 8h às 19h. Rua Joaquim Nabuco, 409, loja 12, Derby. Contato: (81) 99987.8840 e @versadocafe

Versado – Graças

Sugestão do barista: Iced Mocha Caramelo – bebida gelada à base de leite, café espresso e caramelo salgado; Sanduíche de Pão Brioche – com pulled pork (carne de porco cozida lentamente e desfiada), incrementado com barbecue e cebola em conserva da casa; Cinammon Roll – Enroladinho com recheio de canela recoberto com glaze de baunilha.

Serviço: Seg a sex, das 10h às 19h, e sáb, das 8h às 19h. Rua do Cupim, 259, loja 103, Graças. Contato: (81) 3771.9923 e @versadocafe

Taquaritinga do Norte

Takwary

Sugestão do barista: Café Nuvem – café espresso, leite e creme nuvem; Três pães recheados com creme de parmesão, gorgonzola e reino; e Naked Cake Takwary – Mono porção de torta com recheio de doce de leite e creme cheese, umedecida com café.

Serviço: Qui a dom, das 15h às 22h. Rua Prof. Luiz Carlos, 121, Centro. Contato (81) 99513.0099 e @takwary



Serviço

Festival Recife Coffee



Quando: de 1º de maio a 4 de junho

Onde: cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão e Taquaritinga do Norte



Acesso gratuito



Abertura no dia 30 de abril, no Bairro do Recife (Av. Rio Branco), com o "Café na Rua"

Informações: @recifecoffeeoficial





