Recife Coffee chega na 10ª edição; abertura acontece neste sábado (3)

A- A+

O Recife Coffee completa 10 anos nesta edição, democratizando ainda mais o café especial e se consolidando como um dos maiores festivais do setor no País. A abertura do festival acontece neste sábado (3), na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, com o Café na Rua, das 9h às 17h, promovendo degustação gratuita de cafés expressos, filtrados e cappuccino de todas as cafeterias participantes.

O circuito reúne 39 cafeterias autorais, e começa a partir deste domingo (4). Segue até o dia 8 de junho com os estabelecimentos oferecendo uma sugestão do barista, acompanhada de um café especial, um salgado e uma sobremesa, por R$ 41,90. O itinerário do festival atravessa cinco cidades: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Taquaritinga do Norte e Gravatá.

Realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), o Recife Coffee é responsável por atrair o público que é apaixonado por café todo ano, mas também novas cafeterias de especialidades do estado. Segundo a organização do Recife Coffee, o festival consegue gerar um maior movimento no setor, que se estende até um mês depois do período do evento.

Identidade

O intuito do Recife Coffee é promover a cultura dos cafés especiais através da união entre as cafeterias e o público adepto ao mundo dos 'coffee lovers' - como são chamados esses fervorosos apaixonados por café. Neste ano, o festival decidiu manter o mesmo preço do ano passado da sugestão do barista, apesar do aumento no valor do café (incluindo os grãos torrados especiais), por conta do desejo de não afastar os clientes.''A ideia é ampliar o alcance, 'furando a bolha' e levando o universo do café especial para todos'', diz a presidente da ASCAPE, Lidiane Santos.

A nova identidade visual desenvolvida pelo artista visual Thiago Emmanuel, conhecido como Véio Art (@veio_art) foi uma das novidades deste ano. Ele construiu uma arte em cima do nome do evento, explorando elementos visuais do mundo do café e de Pernambuco, trazendo a ideia de pertencimento.

Critérios

O Recife Coffee exige de todas as cafeterias participantes a presença de baristas, o profissional especializado em toda a cadeia produtiva de cafés, responsável por extrair dos grãos torrados as suas melhores características. As sugestões dos baristas trazem o café especial, classificado assim por ser de uma maior qualidade dentre uma pontuação mínima de 80 em uma escala de 0 a 100.

Esses cafés de especialidade tem como características sensoriais uma bebida limpa e doce, além de corpo e acidez equilibrados. São grãos produzidos, observando critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, além de possuir rastreabilidade certificada.

As sugestões dos baristas desta 10ª edição possuem uma variedade de cafés quentes e gelados, harmonizados com salgados e sobremesas, que passaram por uma comissão da ASCAPE, com intuito de padronizar os menus do Recife Coffee.

''O Recife Coffee, além de ter como objetivo divulgar o café especial, é também uma oportunidade da cafeteria se tornar mais conhecida e aumentar sua a receita, consequentemente'', completa a vice-presidente da ASCAPE, Ane Wink.

Serviço:

Recife Coffee 2025

Abertura (Café na Rua): sábado (3), das 9h às 17h,

Onde: na Av. Rio Branco (Recife Antigo)

Período oficial: domingo (4) a 8 de junho de 2025

Participantes: @recifecoffeeoficial (Instagram)

Veja também