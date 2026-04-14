Recife Coffee 2026 começa em 03 de maio com 34 cafeterias; confira
Festival acontece há 11 anos em estabelecimentos do Recife, RMR e Interior de Pernambuco
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Um dos festivais mais aguardados do calendário gastronômico de Pernambuco anunciou sua próxima edição.
O Recife Coffee 2026, que corresponde à sua 11ª edição, acontece de 03 de maio a 07 de junho, com a participação de 34 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte.
O iniciativa é da Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE) e tem o objetivo de promover e fortalecer o universo dos cafés especiais na região.
O circuito
No período do 11º Recife Coffee, as casas integrantes venderão a Sugestão do Barista, formado por um café, um salgado e uma sobremesa ao preço fixo de R$ 44,90.
Cada cafeteria elabora sugestões inéditas pensadas para harmonizarem com o café escolhido pelos baristas das respectivas casas.
As 34 sugestões dos baristas serão divulgadas a partir do dia 16 de abril no perfil oficial do Recife Coffee no Instagram, o @recifecoffeeoficial.
Abertura: café de graça
A abertura do festival tradicionalmente acontece como um evento aberto ao público em algum espaço aberto no Recife. O Café na Rua, no dia 02 de maio, das 9h às 17h, será na Avenida Rio Branco (Bairro do Recife), com degustação gratuita de cafés especiais e diversas atividades culturais.
O 11º Recife Coffee conta com parceria das marcas RioAve, 99 Food, MX Copos & Potes e J3 Wear, além das Torrefações locais Azo, Café das Pontes, Kaffe, Takwar, Tulla e Versado.
Confira as cafeterias participantes do 11º Recife Coffee:
GRAVATÁ
Arte Café - @artecafe_oficial
Casa Mendez - @casamendezcafe
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Fridda Café - @friddacafe
Nouve - @nouve.cafe
OLINDA
Olinda Café - @olindacafe_
Xêro Café e Arte - @xerocafe
Zoco Café - @cafezoco
RECIFE
81 Coffee co. - @81coffeeco
A vida é bela café - @avidaebela.cafe
Aurora Café - @auroracafe.recife
Borsoi Café - @borsoicafe
Café com Dengo - @cafecomdengo
Café Jardim - @cafejardim.recife
Casa Café – @casacafe.cafeteria
Casa Mendez (Jaqueira) - @casamendezcafe
Celeste Café - @celestecafeoficial
Ernest Café Bistrô - @ernestcafebistro
Furdunço Café e Cultura - @furduncocafecultura
Fuso Café - @fusocafe
Grão Cheff - @graocheffcafes
Infinito Café - @infinito.bistro
Kaffe Boa Viagem - @kaffe.tt
Kaffe Espinheiro - @kaffe.tt
Livraria da Praça - @livrariapraca
Palatsi - Aurora - @palatsirecife
Palatsi - Ilha do Leite - @palatsirecife
Pramuê Café e Tal - @pra.mue
Pure Cafés Especiais - @pure.cafesespeciais
Santa Clara - Graças - @santaclararecife
Santa Clara - Parnamirim - @santaclararecife
Versado Café - Boa Viagem - @versadocafe
Versado Café - Graças - @versadocafe
Versado Café - Bairro do Recife - @versadocafe
TAQUARITINGA DO NORTE
Takwary - @takwary
SERVIÇO
Recife Coffee 2026
Abertura do festival: 02/05 (sábado), das 9h às 17h, na Av. Rio Branco (Bairro do Recife)
Período do festival nas cafeterias: 03/05 a 07/06/2025
Valor da Sugestão do Barista: R$ 44,90 (café + salgado + sobremesa)
Instagram: @recifecoffeeoficial
*Com informações da assessoria de imprensa