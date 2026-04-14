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recife coffee Recife Coffee 2026 começa em 03 de maio com 34 cafeterias; confira Festival acontece há 11 anos em estabelecimentos do Recife, RMR e Interior de Pernambuco

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Um dos festivais mais aguardados do calendário gastronômico de Pernambuco anunciou sua próxima edição.



O Recife Coffee 2026, que corresponde à sua 11ª edição, acontece de 03 de maio a 07 de junho, com a participação de 34 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Taquaritinga do Norte.

O iniciativa é da Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE) e tem o objetivo de promover e fortalecer o universo dos cafés especiais na região.

O circuito

No período do 11º Recife Coffee, as casas integrantes venderão a Sugestão do Barista, formado por um café, um salgado e uma sobremesa ao preço fixo de R$ 44,90.

Cada cafeteria elabora sugestões inéditas pensadas para harmonizarem com o café escolhido pelos baristas das respectivas casas.

As 34 sugestões dos baristas serão divulgadas a partir do dia 16 de abril no perfil oficial do Recife Coffee no Instagram, o @recifecoffeeoficial.

Abertura: café de graça

A abertura do festival tradicionalmente acontece como um evento aberto ao público em algum espaço aberto no Recife. O Café na Rua, no dia 02 de maio, das 9h às 17h, será na Avenida Rio Branco (Bairro do Recife), com degustação gratuita de cafés especiais e diversas atividades culturais.

O 11º Recife Coffee conta com parceria das marcas RioAve, 99 Food, MX Copos & Potes e J3 Wear, além das Torrefações locais Azo, Café das Pontes, Kaffe, Takwar, Tulla e Versado.

Confira as cafeterias participantes do 11º Recife Coffee:



GRAVATÁ

Arte Café - @artecafe_oficial

Casa Mendez - @casamendezcafe

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Fridda Café - @friddacafe

Nouve - @nouve.cafe

OLINDA

Olinda Café - @olindacafe_

Xêro Café e Arte - @xerocafe

Zoco Café - @cafezoco

RECIFE

81 Coffee co. - @81coffeeco

A vida é bela café - @avidaebela.cafe

Aurora Café - @auroracafe.recife

Borsoi Café - @borsoicafe

Café com Dengo - @cafecomdengo

Café Jardim - @cafejardim.recife

Casa Café – @casacafe.cafeteria

Casa Mendez (Jaqueira) - @casamendezcafe

Celeste Café - @celestecafeoficial

Ernest Café Bistrô - @ernestcafebistro

Furdunço Café e Cultura - @furduncocafecultura

Fuso Café - @fusocafe

Grão Cheff - @graocheffcafes

Infinito Café - @infinito.bistro

Kaffe Boa Viagem - @kaffe.tt

Kaffe Espinheiro - @kaffe.tt

Livraria da Praça - @livrariapraca

Palatsi - Aurora - @palatsirecife

Palatsi - Ilha do Leite - @palatsirecife

Pramuê Café e Tal - @pra.mue

Pure Cafés Especiais - @pure.cafesespeciais

Santa Clara - Graças - @santaclararecife

Santa Clara - Parnamirim - @santaclararecife

Versado Café - Boa Viagem - @versadocafe

Versado Café - Graças - @versadocafe

Versado Café - Bairro do Recife - @versadocafe

TAQUARITINGA DO NORTE

Takwary - @takwary

SERVIÇO

Recife Coffee 2026

Abertura do festival: 02/05 (sábado), das 9h às 17h, na Av. Rio Branco (Bairro do Recife)

Período do festival nas cafeterias: 03/05 a 07/06/2025

Valor da Sugestão do Barista: R$ 44,90 (café + salgado + sobremesa)

Instagram: @recifecoffeeoficial

*Com informações da assessoria de imprensa

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