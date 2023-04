A- A+

FESTIVAL Recife Coffee: edição passa por cafeterias de Recife, Olinda e outras cidades; saiba detalhes Oitava edição do Festival acontece em maio e segue até junho com "sugestão do barista" com café, salgado e sobremesa

Pelo menos 33 cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão e também de Taquaritinga do Norte, Agreste pernambucano, recebem a oitava edição do Festival Recife Coffe, marcado para acontecer entre os dias 1º de maio e 4 de junho.



Realizado pela Associação dos Empresários de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (Ascape), o festival vai oferecer a "sugestão do barista", com café, salgado e sobremesa pelo valor de R$ 39,90.



Estreiam no festival as cafeterias Borsoi Café, Casa Mendez, Celeste Café, La Fuent e Takwary Cafeteria. As demais são participantes já conhecidas do festival.



Veja lista:

> 81 Coffe & Co

> A Vida é Bela Café

> Artisano Café e Cozinha

> Aurora Café

> Borsoi Café

> Café com Dengo

> Café mais Prosa

> Casa Mendez

> Castugliani Cafés

> Celeste Café

> Coffe Cube (Torre)

> Coffe Cube (Jaqueira)

> Contém Café

> Elã Cafés Especiais

> Ernest Café Bistrô

> Fridda Café (Jaboatão dos Guararapes)

> Grãocheff

> Kaffe (Boa Viagem)

> Kaffe (Espinheiro)

> Kairos Café

> La Fuent

> Livraria da Praça

> O Melhor Cantinho da Cidade

> Olinda Café

> Palatsi Convenience Coffe Shop

> Santa Clara (Graças)

> Santa Clara (Parnamirim)

> Takwary Cafeteria (Taquaritinga do Norte)

> Versado (Boa Viagem)

> Versado (Derby)

> Versado (Graças)

> Xêro Café (Olinda)

> Zoco Café (Olinda)



Serviço

Festival Recife Coffee 2023



De 1º de maio a 4 de junho em cafeterias de Recife, Olinda, Jaboatão e Taquaritinga do Norte

Sugestão do chef: café, salgado e sobremesa R$ 39,90

Informações: @recifecoffeoficial

