A- A+

CAFÉ Recife Coffee: nona edição do festival ocorre de 05 de maio a 09 de junho Evento conta com 40 cafeterias participantes, no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Taquaritinga do Norte e Gravatá

O Recife Coffee estará de volta de 05 de maio a 09 de junho. Em sua nova edição, o festival terá a participação de 40 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Taquaritinga do Norte e Gravatá.

A Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), organizadora do evento, divulgará em breve a relação de estabelecimentos participantes. Mais uma vez, as casas oferecerão suas “sugestões dos baristas”, que vêm com café, salgado e sobremesa. Desta vez, custarão R$ 41,90.

Um dos critérios para integrar o circuito é que a cafeteria conte com baristas, profissionais especializados em cafés, em suas equipes. Outra exigência é que as “sugestões dos baristas” sejam feitas com café especial ou de especialidade, ou seja, grãos livres de impurezas e defeitos e, por isso, considerados de altíssima qualidade.

Os cafés especiais possuem como características sensoriais uma bebida limpa e doce, além de corpo e acidez equilibrados. São cafés produzidos, observando critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, além de possuir rastreabilidade certificada.



Serviço:

Recife Cofee 2024

De 05 de maio a 09 de junho de 2024

Valor da sugestão do barista: R$ 41,90 (café + salgado + sobremesa)

Informações: @recifecoffeeoficial

Veja também

Sabores Nhoque ao creme de espinafre: aprenda a preparar em casa essa receita de massa