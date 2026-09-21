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GASTRONOMIA Recife reúne chefs de todo o país em congresso da Boa Lembrança 31ª edição do evento acontece entre 21 e 23 de setembro e terá jantar aberto ao público com participação de seis restaurantes pernambucanos

Recife será palco, entre os dias 21 e 23 de setembro, do 31º Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Após uma década, a capital pernambucana volta a sediar o encontro, que reúne chefs e restaurantes de diferentes regiões do país para uma programação voltada à gastronomia e às ações da entidade.

Um dos destaques será o Jantar Oficial, marcado para 22 de setembro, às 19h, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem. Aberta ao público, a noite contará com a participação de seis restaurantes pernambucanos associados à Boa Lembrança: Beijupirá Olinda, Beijupirá Porto de Galinhas, Chiwake, Oficina do Sabor, Tio Pepe e Varanda Noronha.

Os chefs das casas serão responsáveis pelo preparo do buffet, que terá opções de entradas, pratos principais e sobremesas. O ingresso também inclui água, refrigerantes, sucos, vinhos, cervejas e caipifrutas. Como lembrança da noite, os participantes receberão uma cerâmica exclusiva criada especialmente para o Congresso Recife 2026, item que integra a tradição da associação e é valorizado por colecionadores.

Fundada em 1994 pelo chef italiano Dânio Braga, a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança conta atualmente com 97 restaurantes distribuídos pelas cinco regiões brasileiras. Entre suas principais tradições está a produção anual de cerâmicas exclusivas relacionadas às receitas desenvolvidas pelos estabelecimentos associados. As peças são pintadas à mão por artesãs de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Desde a criação da entidade, mais de 2 milhões de cerâmicas foram produzidas e entregues a clientes e colecionadores.

A programação tem início no dia 21 de setembro, com uma recepção exclusiva para os associados. No dia 22, além do jantar oficial, será realizada a Assembleia Geral da associação. Entre os temas previstos estão o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2026, a apresentação e votação dos candidatos a novos associados para 2027, a definição da próxima cidade-sede do congresso e a eleição da Diretoria para o período de 2027 até 2028.

O encontro também terá como proposta aproximar os participantes da gastronomia pernambucana. Ao longo da programação, chefs e restaurantes de outros estados poderão conhecer ingredientes, restaurantes, profissionais e diferentes referências da culinária local.

Serviço

Jantar Oficial | 31º Congresso da Boa Lembrança 2026

Quando: 22 de setembro, às 19h

Onde: Mar Hotel Conventions – Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem, Recife

Restaurantes participantes: Beijupirá Olinda, Beijupirá Porto de Galinhas, Chiwake, Oficina do Sabor, Tio Pepe e Varanda Noronha

Ingressos: R$ 348 por pessoa, a venda na plataforma Sympla (Vagas limitadas)

Inclui: jantar, água, refrigerantes, sucos, vinhos, cervejas, caipifrutas e cerâmica exclusiva do evento

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