A- A+

GASTRONOMIA Recife e mais quatro capitais brasileiras estão entre as "100 cidades mais gastronômicas do mundo" São Paulo (31º), Rio de Janeiro (43º), Salvador (66º) e Belo Horizonte (84º) também aparecem na lista

O Recife e outras quatro capitais brasileiras estão entre as 100 cidades mais gastronômicas do mundo, no ranking 2023/2024 do TasteAtlas, guia mundial de pratos e restaurantes.

Além da capital pernambucana, que ocupa o 55º lugar, São Paulo (31º), Rio de Janeiro (43º), Salvador (66º) e Belo Horizonte (84º) também aparecem na lista.

O levantamento traz Roma, na Itália, em primeiro lugar, seguida de Bolonha (2º) e Nápoles (3º), também cidades italianas.

A eleição foi realizada pelos usuários do site, que puderam votar na plataforma. Mais de 16,6 cidades foram analisadas e mais de 271 mil votos computados.

O ranking também apresentou os principais pratos e os restaurantes mais autênticos de cada cidade escolhida. Confira:

Recife (55º)

Principais pratos

Bolo de rolo

Arrumadinho

Cartola

Picanha

Moqueca

Restaurantes mais autênticos:

Restaurante Tio Pepe

Casa dos Frios

Restaurante Leite

Parraxaxá

Casa da Cultura Pernambuco

São Paulo (31°)

Principais pratos:

Coxinha

Feijoada

Churrasco

Pão de queijo

Acarajé

Restaurantes mais autênticos:

Mocotó

Restaurante Banzeiro

A Baianeira

Tordesilhas

Bar e Lanches Estadão

Rio de Janeiro (43°)

Principais pratos:

Sopa Leão Veloso

Churrasco

Açaí na tigela

Feijoada

Farofa

Restaurantes mais autênticos:

Pici Trattoria

Rotisseria Sirio Libanesa

Confeitaria Colombo

Talho Capixaba

Hachiko

Salvador (66°)

Principais pratos:

Moqueca Baiana

Acarajé

Abará

Bobó de camarão

Caruru

Restaurantes mais autênticos:

Ki-Mukeka

Sorveteria da Ribeira

Yemanjá

Restaurante Yemanjá

Belo Horizonte (84°)

Principais pratos:

Churrasco

X-Tudo

Coxinha

Pão de queijo

Restaurantes mais autênticos:

Nonô – O rei do caldo de mocotó

A Pão de Queijaria

Boca do Forno

Baby Beef – Cristiano Machado

Baiana do Acarajé.



Veja o ranking das 100 cidades mais gastronômicas do mundo:

Recife está entre as 100 cidades mais gastronômicas do mundo. Foto: Divulgação

Recife está entre as 100 cidades mais gastronômicas do mundo. Foto: Divulgação

Veja também

Recife Love Burger Saiba quais são as melhores hamburguerias do Recife, segundo festival