Novidade Recife ganha primeira unidade do Ninetto Trattoria do Nordeste Esta é a segunda unidade da casa no Brasil. A primeira fica em São Paulo e segue com foco no projeto de expansão pelo País

A Ninetto Trattoria chegou ao Recife. A casa, que tem sua primeira unidade em São Paulo, escolheu o RioMar Shopping para inaugurar o segundo espaço no País e o primeiro do Nordeste. O restaurante, que também vai abrir uma unidade em Fortaleza, conta com espaço para 98 lugares, espalhados em uma área de quase 200m², com sofás, cores e iluminação intimista, além de muito verde. A Ninetto está localizada no 1º andar do mall.

Com uma proposta de cozinha tradicional italiana, a casa traz um cardápio repleto de clássicos e receitas especiais, como Rigatoni Ninetto al forno, uma massa seca curta com ragù de costela, servida no pão italiano de fabricação da casa, o Gnocchi al tartufo, com fonduta de queijos e cogumelos frescos e também o Tonnarelli al pesto e burrata, massa artigianale di sêmola com molho pesto de manjericão, burrata e perfume de limão siciliano, entre outros pratos e sobremesas.



“O Ninetto foi criado para celebrar a tradição italiana, dos encontros em família aos domingos, para um grande almoço na casa da nonna. Cada detalhe do ambiente e do menu foiprojetado para oferecer uma experiência sensorial acolhedora, convidando nossos clientes a criarem novas memórias afetivas”, comenta Pedro Silveira, presidente do Conselho do Grupo Alife Nino.

