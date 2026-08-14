A- A+

ABERTURA Recife inaugura novo restaurante no Cais do Imperador com área gratuita à população A reabertura marca reencontro do público com o lugar, resgatando área de convivência às margens do Rio Capibaribe

Após quatro anos fechado, o histórico Cais do Imperador retoma as atividades nesta sexta-feira (14), na Avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio, às margens do Rio Capibaribe. O empreendimento reabre o local para a chegada de um novo espaço gastronômico, criando um novo ponto de atração para moradores e visitantes na região central da cidade.

A reabertura marca o reencontro do público com o lugar, resgatando essa área de convivência e contemplação do Rio Capibaribe. A iniciativa é uma realização da Prefeitura do Recife, por meio de uma Permissão de Uso Onerosa, que exige o cumprimento de obrigações de manutenção do local e pagamento de uma taxa para utilizar o imóvel público por prazo determinado.

Histórico

Originalmente construído para ser um desembarcadouro, no período do governo de João Maurício de Nassau, em 1642, o Cais do Imperador recebeu esse nome no dia que esteve no itinerário do imperador D. Pedro II quando ele visitou Pernambuco, em 1859. Em mais de três séculos de história, o lugar fez parte da história do Recife, adquirindo novas finalidades.

Entre 2016 e 2022, o empreendimento funcionou como a Estação Ecoturística, com mirante, café e espaço de convivência, recebendo visitantes até encerrar o funcionamento. A retomada das atividades reúne um ambiente interno destinado ao restaurante, café e lanchonete, além de uma área externa, com arquibancada, torres laterais, áreas de circulação e terraço com vista para o Rio Capibaribe.

O Cais do Imperador também deverá seguir práticas de sustentabilidade, como coleta seletiva de resíduos e utilização de louças e copos reutilizáveis ou recicláveis. No ambiente externo, a arquibancada também poderá receber celebrações, atos comemorativos e manifestações culturais, ampliando as possibilidades de uso do espaço.

Veja também